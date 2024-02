Kategorija, v kateri je dobro, da je Slovenija pod evropskim povprečjem

Povprečen prebivalec EU je leta 2022 ustvaril 513 kilogramov komunalnih odpadkov. Slovenija je nekoliko pod tem povprečjem, saj je povprečen prebivalec pri nas predlani ustvaril 487 kilogramov odpadkov, je ta teden sporočil evropski statistični urad Eurostat.

V EU je leta 2022 nastalo okoli 229,5 milijona ton komunalnih odpadkov, leto pred tem pa 237,5 milijona, je razvidno iz Eurostatovih podatkov.

V povprečju je prebivalec EU leta 2022 ustvaril za 19 kilogramov manj komunalnih odpadkov kot leta 2021 in 46 kilogramov več kot leta 1995.

Največ jih ustvarijo Avstrijci

Proizvajanje odpadkov se je med državami članicami sicer precej razlikovalo, izpostavljajo statistiki.

Tako so največ odpadkov na prebivalca v EU ustvarili v Avstriji, 827 kilogramov. Sledila sta Danska s 787 kilogrami in Luksemburg s 720 kilogrami. Na drugem koncu lestvice je Romunija ustvarila 301 kilogram komunalnih odpadkov na osebo. Na dnu lestvice sta ji sledili Poljska (364 kilogramov) in Estonija (373 kilogramov).

Povprečen prebivalec Slovenije je leta 2022 ustvaril 487 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je 33 kilogramov manj kot leto prej in toliko kot leta 2020. Slovenci so leta 2022 skupno proizvedli za približno milijon ton komunalnih odpadkov, kar je primerljivo z letom prej.

Leta 2022 je bilo v EU v povprečju recikliranih 249 kilogramov odpadkov na osebo, kar je 15 kilogramov manj kot leto prej. Največ odpadkov na prebivalca so reciklirali v Avstriji, 516 kilogramov, najmanj pa v Romuniji, 36 kilogramov. V Sloveniji je bilo v povprečju recikliranih 305 kilogramov odpadkov na osebo oz. šest kilogramov manj kot leta 2021.