Kaj se zgodi, ko odraste otrok serijskega morilca

Na Grossmannovem festivalu, ki je Prlekijo za nekaj dni spremenil v središče razgretih ljubiteljev fantastičnega filma, je slavila belgijska grozljivka Megaloman režiserja Karima Ouelha, ki govori o hčeri in sinu zloglasnega belgijskega serijskega morilca iz 90. let prejšnjega stoletja. »Kaj se zgodi, ko otroka serijskega morilca odrasteta? Bosta poskušala zaživeti normalno življenje ali je očetov greh nepovratno vžgan v njuni krvi?« je o filmu dejala festivalska žirija, ki ji je predsedoval legendarni ameriški režiser John McTiernan, sicer tudi častni gost festivala in prejemnik častnega hudega mačka za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji.

Prlekijo so zavzeli ljubitelji žanrskega filma. FOTO: Špela Jambriško/Grossmannov Festival

6 dni je trajal festival.

Zmagovalni film, ki je na velika platna prišel lani, pripoveduje zgodbo plašne, družbeno izolirane Marthe in njenega brata Felixa, ki ga premagajo travme iz otroštva in nadaljuje očetovo delo. Ko Martha v službi doživlja vse hujše nadlegovanje, pa se prava groza komaj začne, so film povzeli organizatorji. Navdih zanj je Ouelha, ki se je podpisal tudi pod scenarij, našel pri resničnem belgijskem serijskem morilcu z vzdevkom Mesar iz Monsa. »Instantna klasika in kult,« si je bila o grozljivki edina žirija in Megalomanu podelila hudega mačka. Za glavno nagrado se je sicer potegovalo šest celovečercev. Najboljši fantazijski film po izboru legendarnega ameriškega režiserja pa je postala špansko-francoska koprodukcija Irati režiserja Paula Urkija Alija, ki je prejela nagrado občinstva za najboljši celovečerec.

Predsednik žirije in častni gost je bil legendarni režiser John McTiernan. FOTO: Špela Jambriško/Grossmannov Festival​

Hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec je iz jagodnega nabora petih najodličnejših kandidatov prejela ustvarjalna ekipa kanadskega filma Tega si ne morete predočiti: Rema-Rema, ki ga je režiral Marco Porsia. Med kratkometražnimi filmi, ki so se potegovali za Slakovega hudega mačka, pa je najbolj izstopala ameriško-kitajska animirana grozljivka Popolno mesto: Mati v režiji Shengweija Zhouja. V sekciji melies d'argent, v kateri se je za najžlahtnejše odličje potegovalo 16 filmov, je nagrada za najboljši evropski fantastični kratki film pripadla španskemu animiranemu kratkometražcu Maček Sendvič režiserja Davida Fidalga, ki je zmes komedije in znanstvene fantastike. Film Pred zaveso v režiji Bernarda Rebernika pa je bil razglašen za zmagovalni film Male delavnice groze, projekta, pri katerem udeleženci med festivalom posnamejo kratki žanrski film.

Ob zaključku festivala, ki je tokrat zaživel že v svoji 19. izdaji, je njegov soustanovitelj in programski vodja Tomaž Horvat dejal, da jim jo je sicer nekoliko zagodlo vreme, a da so nad izvedbo, odzivom in obiskom lahko le navdušeni. Dodal je še, da so letos festival prestavili na junij, kar se je izkazalo za dobro odločitev, ki ji bodo najverjetneje sledili tudi v prihodnje.