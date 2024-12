Kaj bodo za božič jedli zaporniki? Na meniju so priljubljene ocvrte jedi

Še nekaj dni nas loči do božiča, ko se družine tradicionalno zberejo ob božični večerji. Kako praznično pogrnjeno mizo bodo imeli slovenski zaporniki in priporniki in ali so na splošno s prehrano zadovoljni, smo vprašali Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

»Prehrana za pripornike in obsojence se v zaporu ne pripravlja ločeno. Obojim je na voljo prehrana v skladu s predpisi, ki zadošča za ohranitev njihovega zdravja in popolne telesne sposobnosti. Tistim, ki določenih živil iz verskih ali drugih svetovnonazorskih prepričanj ne jedo, zavod pri posameznem obroku zagotovi ustrezno pripravljeno nadomestno živilo. Bolnim zaprtim osebam pa se zagotavlja hrana po navodilih zdravnika,« so razložili z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Jedilniki so določeni vnaprej. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Dodajajo, da se v zaporu se ves čas trudijo, da so jedilniki pripravljeni skladno z normativi, upoštevaje ustrezno energijsko vrednost obroka in prehransko pestrost. »Prehrana med prestajanjem kazni za zaprte osebe predstavlja pomemben vsakodnevni vidik bivanja v zaporu. Pogosto je tudi predmet različnih zunanjih nadzorov, občasno tudi pritožb s strani zaprtih (pretežno vezanih na pritožbe o količini ali pomanjkanju beljakovinskih sestavin), a nadzori potrjujejo njeno ustreznost. Posebne ankete o zadovoljstvu glede prehrane v zaporih ne vodimo.«

Praznična večerja Jedilniki so na različnih lokacijah zaporov različni. Med zaprtimi osebami so priljubljene ocvrte jedi, zato bo za praznično večerjo pogosto na jedilniku ocvrt zrezek ali sir, s francosko ali krompirjevo solato in sladica.

Jedilniki so določeni vnaprej, zagotavljajo tudi prilagojeno prehrano. »To ne pomeni, da lahko zaprta oseba pri posameznem obroku izbira, kaj bi jedla tisti dan, ampak je njena prilagojena prehrana vnaprej določena. Zagotavlja se prehrana v skladu z verskimi prepričanji, vegetarijanska prehrana in diete po navodilu zdravnika. Povpraševanja po veganski prehrani je zelo malo, zagotavljamo pa jo v skladu z možnostmi posameznega zavoda, pri čemer izhajamo tudi iz načela ekonomičnosti.«

Praznična večerja

»Prihajajoči prazniki so tudi za zaprte osebe poseben čas, ki ga poskušamo popestriti v okviru možnosti vsake lokacije zapora. Zaprtim osebam bo tudi letos omogočena praznična večerja, ki praviloma vsebuje med zaprtimi najbolj priljubljene sestavine. Omogočeno bo podaljšano druženje ter možnost telefonskih pogovorov s svojci. Obsojenci, ki izpolnjujejo zakonske kriterije za podelitev prostih izhodov, pa lahko praznične dni preživljajo s svojimi domačimi.«