Poglejte, kako so jesen pozdravili z gorenjskimi nageljni (FOTO)

100 gasilcev je bilo v paradi.

Tudi letos cvetijo gorenjski nageljni, kako ne bi, občina Cerklje jih je gospodinjstvom razdelila dva tisoč. Od petka do nedelje pa je pod Krvavcem prvič potekala prireditev Pozdrav jeseni z gorenjskimi nageljni, na kateri so zaznamovali tudi 130-letnico domačega gasilskega društva. Pod šotorom v Dvorjah so nastopiliin Design, Veseli svatje, skupina Posebni gostje iz Cerkelj in Mambo Kings.

Na čelu so stopali praporščaki.

Slike in čipke

V Hribarjevi vili v središču Cerkelj je bila na ogled Razstava likovnih in ročnih del devetih deklet in žena iz skupine Rožca, ki delujejo pri društvu upokojencev, pa tudi razstava slik pomembnih mož iz Cerkelj z naslovom Mežanova slikarska kolonija z odstiranjem Plečnikovih, Mežanovih in Poženčanovih del. Na ogled so postavili slike rojakov Janeza Mežana, Ignacija Borštnika in Jožeta Plečnika, upodobila jih je Darinka Kralj, ter gobeline Dragice Kropivnik z Zgornjega Brnika, zanimive so bile tudi košarice različnih oblik ter poslikava na steklo Ivana Kropivnika. Po ogledu razstave je Tončka Prdan v knjigi vtisov zapisala: »Ta razstava je dokaz, da ženske držijo kulturo in občutek za lepoto na svojih ramenih. Navdušena sem nad vsemi slikami, ki so na ogled.« Pred Hribarjevo vilo so številni obiskovalci lahko sodelovali v likovni delavnici ob sodelovanju članov Likovne sekcije pri DU Cerklje, tema so bili Plečnik, Mežan in Borštnik. Več del so slikarji podarili tudi Domu Taber in novemu Zdravstvenemu Domu Cerklje. Na vrtu vile, ki jo je kupila občina, pa so člani KUD Pod lipo Adergas pripravili predstave za otroke.

Zdaj so v polnem cvetu.

V prostorih Petrovčeve hiše so Zinka Močnik, Francka Vrtnik in Andreja Štern iz Društva Lastovke iz Cerkelj, ki jih vodi Lojzka Mrgole, razstavile čipke in prikazale umetnost klekljanja. Na ogled je bilo 98 čipk z različnimi vzorci.

Dozidali bodo še gasilski dom

Predsedniku PGD Primožu Močniku sta zlato plaketo GZS izročila podpredsednik slednje Jože Derlink in župan Franc Čebulj.

Pred gasilskim domom se je na tradicionalnem srečanju zbralo kar 26 gasilskih vozil iz vse Slovenije. Gasilci so si v spremstvu domačega vodstva ogledali grad Strmol, nato pa so se odpeljali na panoramsko vožnjo. Dobrodošlico so vsem gasilcem izrekli tudi na letališču Jožeta Pučnika, kjer so imeli krajši postanek. Ob vrnitvi so v gasilskem domu pripravili pogostitev.

Osrednja slovesnost ob 130-letnici PGD Cerklje je potekala v šotoru v Dvorjah. Pobudnik ustanovitve društva je bil tedanji župan, nadučitelj, organist, skladatelj in gostilničar Andrej Vavken, potem ko so cerkljansko faro v 80. letih 19. stoletja prizadeli katastrofalni požari. V svečani paradi z godbo Cerklje in 13 praporščaki na čelu je do prireditvenega prostora prikorakalo skoraj sto uniformiranih gasilcev, tudi iz okoliških društev. Med gosti so bili podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Derlink, predsednik Gasilske zveze Cerklje Blaž Kaplenik, poveljnik Gasilske zveze Cerklje Metod Kropar, cerkljanski župnik mag. Jernej Marenk in župan Franc Čebulj, člani občinskega sveta ter predstavnik Civilne zaščite URZC Klemen Šmid, ki je gasilcem ob jubileju izročil znak civilne zaščite.

Prihod Folklore Cerklje

Skupaj so v Cerkljah lani v opremo in vozila vložili okoli milijon evrov, v načrtu imajo med drugim še dozidavo gasilskega doma. Zaslužnim gasilcem so podelili priznanja in odlikovanja, Gasilska zveza Slovenije pa je PGD Cerklje izročila zlato plaketo, ki jo je prevzel njihov predsednik Primož Močnik.

Lastovke Francka, Zinka in Andreja so prikazale izdelovanje gorenjskih nageljnov.

V Dvorjah pa so pripravili sprevod narodnih noš in folklorni festival Zapojem, zaukam, dekleta zasukam. Zaplesali in zapeli so člani Folklorne skupine KD Cerklje, Skupina Ozara iz Kranja, Kranjski furmani in Cerkljanski gavnarji, Jožica in Jože Rekar iz Trboj pa sta zaigrala na diatonično harmoniko in bršljanov list. Zaradi bolezni so manjkali člani FS DU Naklo, Ivan Kropivnik in Matija Koritnik pa sta pripravila odmeven skeč o zobozdravstvu.