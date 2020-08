Jelinčič s kozarcem vina pred DZ: »Banda hudičeva!« (VIDEO)

Uradna odločitev septembra?

se je popoldne pošteno razjezil nad domnevno odločitvijo Evropske unije. »Evo, poslednji kozarec slovenskega terana. Danes nam je gnila Evropska unija dala nož v hrbet. Združena lista, Socialni demokrati, takrat še pod komando Dejana Židana, so danes izgubili v Evropi. Izgubili smo teran, dobili so ga Hrvatje. Banda hudičeva! In zdaj nam bodo SD-jevci delali novo vlado? Pa ne ga 'srat'. Na zdravje še z zadnjo slovensko kapljico,« je videu, ki ga je objavil na Facebooku, dejal prvak SNS.Splošno sodišče EU v Luksemburgu naj bi sicer odločitev v primeru slovenske tožbe proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran izreklo 9. septembra, so pred mesecem dni potrdili na kmetijskem ministrstvu.Slovenija, ki je teran v EU zavarovala z zaščiteno označbo porekla, je tožbo vložila 15. septembra 2017. S tem je želela spodbiti delegirani akt, ki je začel veljati sredi leta 2017 in po katerem lahko Hrvaška ime sorte grozdja teran uporablja za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogojem, da sta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da je napis teran manjši.