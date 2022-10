Jedli golobe, jerebe in kljunače (FOTO)

Zgodovina visoške domačije, tam v osrčju Poljanske doline, je tesno povezana z Ivanom Tavčarjem – konec 19. stoletja je kupil dvorec in visoško posest, tam je v družinski grobnici tudi pokopan. Prej je tu bivala družina Kalan in Ana Hafner, rojena Kalan, je bila zelo dobra kuharica, ki si je recepte zapisovala v zvezek. Njen vnuk Pavle Hafner st. je po njih napisal legendarno knjigo Ta dobra stara kuha, pred nekaj leti pa jo je njegov sin obnovil in znova izdal.

Na Visokem so se zbrali lovci iz Poljanske doline.

No, med zapiski Ane Hafner najdemo tudi recepte za pripravo divjačine, je ob nedavnem lovskem prazniku na Visokem omenila Mojca Šifrer Bulovec, kustosinja Loškega muzeja: »Na Visokem so uživali meso gamsa, srne, srnjaka, košute in jelena ter divjega prašiča, medveda, vidre in polha. Med ptiči so uživali divje golobe, race, gosi, fazane, gozdne jerebe in kljunače ali šnefe, ki so veljali za specialiteto.« Kot je dodala Mojca Šifrer Bulovec, so najprej porabili njihovo drobovje, ki so ga narezali in prepražili na čebuli ter dodali začimbe: »K tej jedi so ponudili črn kruh in kozarec temnega vina.«

Mladi kuhar Janko Kržišnik je pripravil lovski lonec.

Še nekaj so pripravljali na Visokem iz divjačinskega mesa – lovski lonec, pa tudi »obare, golaže ter dušene jed iz polhov, jelenovega ali košutinega mesa in celo iz medvedovih tac pa divjih golobov, jerebic, rac, fazanov in gozdnih jerebov«. Nekaj teh receptov je tudi zapisanih v knjigi Ta dobra stara kuha.

Še malo zgodovine: na dan sv. Huberta, zavetnika lovcev, so se 3. novembra točno opoldne na Visokem zbrali okoliški lovci in se zahvalili gospodarju, ker smejo loviti divjad v njegovih gozdovih. Lovce so pozdravili s ta zelenim – žgano pijačo z dodatkom pelinkovca, ki jo v teh krajih, na domačiji Martinuc, še danes pripravlja markantni Franc Miklavčič, ki je tudi lovec. In kako nastane ta zelen? Takole so pri Martinucu zapisali na steklenico zelenega napitka: »Je tujon v pelinu skriti strup za jetra pravi obup, če v vodo ga potopiš, stvari zdravilne ven dobiš.«

Zelena bratovščina je z veseljem poskusila pripravljeno.

Ko so na Visokem letos pripravili lovski praznik, je večerjo skuhal kranjski chef Matjaž Erzar (Gostilna pr' Matičku), ki je mojster za pripravo divjačine in seveda tudi lovec. Dan pozneje so zbranim lovcem iz Poljanske doline in okolice ponudili ta zelenega in zraven skuhali lovski lonec.

Visoški dvorec v jesenski lepoti.

Lovce so pozdravili s ta zelenim, žgano pijačo z dodatkom pelinkovca.