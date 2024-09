Je Ana Praznik res pristala v zaporu?

Kot pravi Ana Praznik, želi v videu pokazati, da ni bila pretepena, da je na svobodi in ne v zaporu, da je policisti niso preiskovali. »To so vse dezinformacije, ki so se pred kratkim razširile po socialnih omrežjih, verjetno zato, da bi nekdo pridobil nekakšno korist s tem. Želim si, da ne bi verjeli takšnim informacijam, da bi malo bolj kritično razmišljali glede tega in predvsem da ne bi delili takih vsebin, ker s tem, ko delimo, delimo tudi dezinformacije,« je povedala znana voditeljica in vse pozvala, naj bolj pozorno spremljamo vsebine, ki so na spletu, in naj predvsem razmišljamo kritično.

Naročnik oglasne vsebine je Urad vlade za komuniciranje in Ministrstvo za digitalno preobrazbo