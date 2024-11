Janša poobjavil svojo osmrtnico: Ona verjetno nazdravlja s šampanjcem (FOTO)

Nedavne objave na družbenem omrežju X o sodnikih, njihovih domačih naslovih in pozivih k nasilju so zadnje dni v javnosti dvignili veliko prahu. Takšno početje so obsodili tudi v SDS, v večerni oddaji 24ur pa je o tej temi spregovorila pravosodna ministrica Andreja Katič, ki meni, da je do takšne situacije pripeljalo tudi dolgotrajno hujskanje proti sodstvu.

Janez Janša sicer pravi, da se nihče z levega pola ni oglasil, ko je bil poln trg napisov »Smrt Janši in janšizmu«. So to dvojna merila? »Takrat nisem bila pravosodna ministrica,« je v omenjeni oddaji odgovorila Katičeva. In še: »Eno je, če se o janšizmu govori kot o ideologiji, drugo pa je, če nekdo nekomu grozi s smrtjo. Če se nekomu grozi s smrtjo, je prav, da za katerega koli človeka policija naredi vse, da odkrije storilca, preveri, kako resna je grožnja, in ukrepa.«

Po spletu krožijo osmrtnice Janeza Janše

»Po spletu krožijo osmrtnice živih ljudi. Vas to kaj skrbi? Ste vsaj malček ogorčeni, gospa?« se je na besede ministrice odzval eden od uporabnikov omrežja X. Pripel je tudi fotomontaže, ki prikazujejo osmrtnice Janeza Janše.

Zadevo je poobjavil tudi Janša in ob tem pripomnil: »Ne, ona verjetno nazdravlja s šampanjcem, ko vidi kaj takega. Tako kot junija 2014, ko sem moral v zapor.«