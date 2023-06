Janša: Domovina je za narod to, kar je za družino dom

Ob dnevu državnosti, ko Slovenija obeležuje 32 let od njene osamosvojitve, se je po sobotnih osrednjih slovesnostih tudi danes po državi zvrstilo več proslav. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sprejela obiskovalce v predsedniški palači, Slovenija pa je prejela tudi več čestitk iz tujine.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 32 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela glavne dokumente za odcepitev Slovenije od tedanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije - Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

Državna proslava FOTO: Črt Piksi

Večina slovesnosti in osrednja proslava ob dnevu državnosti so se že zvrstile v soboto, danes pa je v predsedniški palači potekal dan odprtih vrat, prvi od nastopa mandata predsednice Nataše Pirc Musar. Kot je dejala obiskovalcem med ogledom delovnih in protokolarnih prostorov, je njena naloga biti med ljudmi in stvari, ki se dogajajo v družbi, prenesti na izvršilno vejo oblasti. Ob tem je obiskovalcem zagotovila, da se bo trudila, da bo politika pri strateških temah razmišljala skupaj in enotno.

Predsednica republike je po sprejemu državljanov na ljubljanskem pokopališču Žale položila še venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991.

Slavnostni govorniki

Državni praznik so sicer s slovesnostmi po državi obeležili tudi danes. Predsednik SDS Janez Janša je bil slavnostni govornik na proslavi ob dnevu državnosti na Polževem nad Višnjo goro. »Država je za narod to, kar je za družino hiša. Domovina je za narod to, kar je za družino dom,« je med drugim povedal.

Bivši predsednik Borut Pahor pa je bil govorec na večerni slovesnosti Domovina praznuje na Vrhniki, ki je sledila festivalu družin v organizaciji Zavoda Iskreni.

Ob pogledu nazaj na dosežke države je Pahor ugotavljal, da smo se pri mednarodni, zunanji in varnostni politiki od ustanovitve države vedli povezovalno in vključujoče ter kljub za demokracijo normalnim prepirom sodelovali. Glede domače, gospodarske, socialne in druge politike pa je bilo te povezovalne, vključujoče in konsenzualne politike bistveno manj.

Ena od bistvenih tem, ki je hromila politiko sodelovanja, je bila polpretekla zgodovina, čas narodnega razkola sredi druge svetovne vojne in obdobje po njej, je dejal. Politična in ideološka delitev glede tega je po Pahorjevem prepričanju »nesrečna mati vseh naših delitev in razdelitev«. »To je strup, ki nas hromi,« je poudaril.

Še je čas, da se tega zavemo in obravnavamo ta čas in te teme z dolžno skrbjo za bolečino drugega, je pozval. Ker tudi osamosvojitev počasi postaja del polpretekle zgodovine bi bilo namreč po njegovem mnenju malodane tragično, če bi se tudi o času narodne in politične enotnosti in sodelovanja pred nekaj več kot 30 leti začeli prepirati in deliti.

Predsednik vlade Robert Golob je v praznični poslanici opomnil, da je dan državnosti spomin na državotvorno dejanje slovenskega naroda in obenem naša skupna zaveza k spoštovanju demokratičnih vrednot. Skupaj se moramo truditi, da bi gradili boljši jutri za vse, je še pozval.

Robert Golob FOTO: Jože Suhadolnik

Današnji praznik, kot poziva premier, praznujmo s ponosom in občutkom domoljubja. Zgradili smo državo, ki temelji na enakosti, svobodi, dostojanstvu, solidarnosti in pravičnosti do vseh državljanov. To so po njegovem mnenju vrednote, ki so podstat naše družbe, in samo te omogočajo polni razvoj posameznika in skupnosti.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve ter predsednica SD Tanja Fajon pa je ocenila, da je Slovenija danes na pravi poti ter da živimo v odprti in strpni družbi. Slovenija je jedrna članica evropske skupnosti, ki spoštuje človekove pravice, demokracijo, vladavino prava, svobodo medijev in enakost. Prav tako je spoštovana partnerica v mednarodnih organizacijah, dejavnik miru, stabilnosti in razvoja v regiji, je Fajon dodala v poslanici.

Veselje slovenske delegacije po izvolitvi Republike Slovenije v Varnostni svet Združenih narodov. FOTO: Tanja Fajon/twitter

Številne čestitke iz tujine

Ob dnevu državnosti je Slovenija prejela tudi številne čestitke iz tujine, ob Evropski uniji in zvezi Nato tudi od številnih držav, med drugim od Turčije, Romunije, Albanije, Poljske, Grčije, Črne gore, ZDA in Ukrajine. V Kijevu so se ob tem Sloveniji zahvalili za močno in neomajno podporo.

Evropski svet je ob čestitki na Twitterju izpostavil, da ima Slovenija največji delež območij Nature 2000 v EU in da v njej živi več kot desetina vseh vrst v tem največjem naravovarstvenem omrežju na svetu.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v imenu ZDA slovenskemu narodu izrazil najboljše želje ob dnevu državnosti, Sloveniji pa še enkrat čestital za izvolitev v Varnostni svet Združenih narodov v obdobju 2024-2025. Dodal je, da se veseli nadaljnje krepitve globokega prijateljstva med državama tudi v prihodnjem letu.

Državna proslava FOTO: Črt Piksi