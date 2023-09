Janez Janša o zavržnem dejanju: Kot da si v usta zatlačiš ribje kosti in jih v jezi pogoltneš

Poslanci so danes v državnem zboru obravnavali predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB).

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je opozorila: »V zvezi s predlogom zakona se je v javnosti pojavilo kar precej neresničnih izjav in stališč, zato ponovno poudarjam, da predlog zakona ne določa povračil glob za katerekoli prekrške z elementi nasilja, ne določa niti povračil za tako imenovane povezane oziroma sekundarne prekrške. Ne določa niti plačila zamudnih obresti, odmere odškodnin oziroma stroškov zastopanja v prekrškovnem postopku. Predlog zakona določa pravno podlago, po kateri bodo tekoči prekrškovni postopki ustavljeni ne glede na fazo, v kateri so, določa vračilo zneska globe, stroškov postopka o prekršku in drugih stroškov ter izplačilo oziroma vračilo odvzete premoženjske koristi. Storilci prekrškov bodo prejeli povrnjeno to, kar so zaradi nezakonite prekrškovne odločbe plačali oziroma so morali plačati ali oddelati, nič več in nič manj. Predlog zakona prav tako vključuje še en pomemben vidik odprave posledic pretirane represije, to je avtomatični izbris iz prekrškovnih evidenc, kar pomeni, da bodo osebe po izbrisu veljale za nekaznovane.«

Dodala je še, da je bilo eno ključnih vodil pri pripravi zakona avtomatizem, »torej želeli smo vzpostaviti sistem, in zakon ga po naši oceni tudi vzpostavlja, da bodo državljani s čim manj lastne iniciative in akcije te zneske glob dobili povrnjene prek informativnih izračunov zneska povrnitve glob, proti katerim bodo lahko vložili ugovor ali pa tudi upravno pritožbo na pristojno ministrstvo«.

Janez Janša o zavržnem dejanju

Na družbenem omrežju X, nekdanjem twitterju, se je oglasil prvak opozicije Janez Janša, ki je bil v času covida predsednik vlade, zdaj pa je poslanec: »Vračanje glob vsem, ki so s kršenjem zdravstvenih covid-19 omejitev ogrožali (in jemali) zdravje in življenja starejših in drugih ranljivih skupin, je zavržno dejanje koalicije aktualne Vlade RS. In močno nespametno. Kot da si v usta zatlačiš ribje kosti in jih v jezi pogoltneš.«

Kakšna je cena tega

Njegov strankarski kolega Branko Grims je bil kritičen v hramu demokracije: »Postavljate kot zgled, zgled za vse bodoče vlade, da se lahko neki svoji paravojski, ki krši zakone, ki krši javni red in mir, potem za nazaj oprosti vse, kar je počela, kajti če bi pogledali veljavno zakonodajo, bi videli, da so marsikaj od tistega, kar se potem sedaj očita prejšnji vladi, v resnici sprejele že prejšnje vlade in je veljalo takrat in velja sedaj in nihče na Ustavnem sodišču tega nikoli ni razveljavil. Samo en primer. Po Zakonu o javnem redu in miru, če pride na zborovanju, recimo, neprijavljenem zborovanju, tako kot so bila tukaj pred parlamentom, do oviranja javnega prometa, do zaustavitve javnega prometa; saj veste, matere niso mogle do otrok, ljudje niso mogli v službo, iz službe, tudi to je oblika nasilja, potem je policija dolžna ukrepati, zakon ne pravi, lahko ukrepa, ampak pravi, je pač treba ukrepati, imperativno mora ukrepati.«

Grims je še poudaril: »Tisto, kar je še posebno vprašanje, je, koliko bo to vse stalo. Seveda bo stalo. Ni res, da bo to stalo manj ali pa da ne bo stalo nič, in v tem trenutku bi denar lahko usmerili drugam.«