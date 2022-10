Izračunajte si, koliko vam bo država nakazala na račun

Danes je začel na spletni strani vlade delovati spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke. Z njim si lahko upravičenci do otroškega dodatka izračunajo, v kakšni višini jim pripada draginjski dodatek za otroka.

Koliko draginjskega dodatka vam pripada, preverite tukaj.

Upravičenci do draginjskega dodatka za otroke morajo imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za mesece oktober, november in december 2022. »Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Če je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evra, torej trikrat po 122,79 evra. Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let,« so zapisali na spletni strani vlade.

Dodali so, da izplačil za nazaj ne bo in da bodo izplačila izvedena v novembru, decembru in januarju, in sicer na isti dan ko otroški dodatek.

Ob tem so dodali še, da bo družina do dodatka upravičena le v teh mesecih oziroma krajše obdobje, če bo do otroškega dodatka upravičena krajše obdobje. Če bi se otrok rodil decembra to pomeni, da bo do otroškega dodatka upravičen od decembra dalje in to pomeni, da bo izplačilo draginjskega dodatka izvedeno le v januarju.