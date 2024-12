Iz pip pod Gorjanci končno pitna voda: »Kar blato je teklo ven«

Ko si je Martin Hudoklin v domači kuhinji natočil vodo, je kozarec dvignil proti svetlobi. Verjetno že iz navade, saj je bila voda do nedavnega, ko so uporabljali vaški vodovod iz zajetja, v katerega se je stekala voda iz izvirov na Gorjancih, večinoma motna in oporečna, za pitje torej neprimerna. »Ampak se nismo nič pritoževali, ker nismo imeli pitne vode. Le takrat smo se oglasili, ko je vode v zajetju zmanjkalo in so jo morali pripeljati gasilci, to pa se je dogajalo v sušnem obdobju. Predvsem zaradi živine se je šlo, ta potrebuje veliko vode,« je nadaljeval sogovornik, ki se še dobro spom...