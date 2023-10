Inšpektorji napovedali širši nadzor nad vrtci: to je razlog

Delovna inšpekcija je v torek opravila nadzor nad zaposlovanjem v Vrtcu Postojna. Ravnateljica vrtca Elizabeta Zgonc je za STA povedala, da jih bo o ugotovitvah nadzora pisno obvestila. Po poročanju medijev je do nadzora prišlo po tistem, ko so zaposleni devet let podaljševali pogodbo za določen čas, zdaj visoko noseči pa je niso podaljšali.

»V Vrtcu Postojna obžalujemo zaplet s podaljšanjem pogodbe sodelavki, ki smo jo želeli obdržati v našem kolektivu. Sodelavki, ki ji je pogodba za določen čas potekla konec avgusta, smo mesec dni pred iztekom pogodbe ponudili novo pogodbo za določen čas, a je ni podpisala. Žal nam je, da se sodelavka ni odločila podpisati ponujene pogodbe o delu,« je ravnateljica postojnskega vrtca zapisala v pojasnilu o dogajanju, ki je objavljeno na spletni strani Vrtca Postojna.

Ravnateljica je zapisala še, da se bodo ob morebitni sprostitvi delovnega mesta vzgojiteljice ali potrebe po nadomeščanju po zaključenem porodniškem dopustu spomnili nanjo in jo znova povabili v svoj kolektiv.

Kar devet let naj bi delala po pogodbah

V Vrtcu Postojna je sicer zaposlenih 125 delavcev za nedoločen in 23 za določen čas. Kolektiv je razmeroma mlad, vendar zaposlenim za določen čas ob morebitnih upokojitvah ali odpovedih delovnega razmerja ponudijo nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

»Verjamem, da smo v vrtcu v tem in v vseh drugih primerih spoštovali delovnopravno zakonodajo, sicer pa bo naše delovanje pregledala tudi delovna inšpekcija in bomo sledili vsem njenim ugotovitvam in napotkom,« še piše v izjavi Elizabeta Zgonc.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi delavka, ki je v visoki nosečnosti ostala brez zaposlitve v postojnskem vrtcu, kar devet let delala po pogodbah za določen čas.

Na delovni inšpekciji pa so za Televizijo Slovenija povedali, da postojnski vrtec ni edini primer v Sloveniji, zato bodo opravili širši nadzor nad vrtci.