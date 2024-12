Ima svoje, živi pa v neprofitnem stanovanju

Za Sevničana Mihaela Tomšeta, nekdanjega občinskega redarja Občine Piran, lokalna oblast skriva, zakaj naj bi bil upravičen do neprofitnega občinskega stanovanja v bloku na Fazanski ulici v Luciji, v katerem živi od leta 2016, na občini pa ni več zaposlen že skoraj dve leti in pol. Z ženo in dvema otrokoma naj bi tako bival mimo odloka o dodeljevanju službenih stanovanj, pri čemer menda ne izpolnjuje niti drugih pogojev.

Piranski župan Andrej Korenika o bistvenem molči. Maha nam s sodno poravnavo iz leta 2022 in sporazumom o podaljšanju uporabe, sklenjenem pred enajstimi meseci, o vsebini pa ne pove nič. »Ne moremo posredovati sklepa sodne poravnave in sporazuma o podaljšanju uporabe. Oba dokumenta vsebujeta zaupne informacije, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z veljavnimi pravnimi predpisi,« pojasnijo. O več kot dva meseca trajajočem molku organa bo odločala informacijska pooblaščenka, na katero smo se obrnili.

Medtem smo ugotovili, da ima Tomše, najemnik neprofitnega piranskega občinskega stanovanja, lastniško stanovanje v Izoli.

Mihael Tomše se je znašel v dveh vlogah – po eni strani heroj, a se je nanj zaradi groženj spravilo tudi tožilstvo. Foto: Moni Černe

S primerom je seznanjena tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPP). Tam pravijo, da ne razpolagajo s podatki o premoženjskem stanju vseh javnih uslužbencev, so pa obravnavali prijavo v zvezi z domnevno neupravičenostjo do neprofitnega stanovanja, ne da bi pri tem vedeli, da ima Tomše tudi lastniško stanovanje. Prijavo so odstopili nadzornemu odboru piranske občine. Očitek o domnevnih političnih uslugah so posredovali policiji. KPK sicer nepravilnosti z njihovega področja ni zasledila. Da Tomše na račun piranske občine dejansko uživa privilegije, pove tudi podatek, da za 60,2 kvadratna metra uporabne površine stanovanja mesečno plačuje le 355,18 evra. Na Obali za ta znesek po tržni ceni lahko najameš zgolj zanikrno sobo. Pri tem pa piranska občina, ki ima v lasti 180 stanovanj, toži, da se spopada s »hudim pomanjkanjem cenovno dostopnih stanovanj za občanke in občane«.

Tomše je na zadnjih volitvah kandidiral za župana Pirana, nosi pa laskavi naziv osebnost Primorske, saj je leta 2019 iz goreče hiše rešil 12-letnega dečka. V nič kaj laskavi vlogi pa se od minulega tedna mudi na Okrajnem sodišču v Kopru, kjer se je začelo sojenje, v katerem je obdolžen kaznivega dejanja grožnje. Tožilstvo mu očita, da je kot občinski redar ustrahoval in vznemirjal domačina ter mu resno zagrozil, da ga bo napadel.