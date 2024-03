Igralski svet žaluje: poslovil se je Peter Simoniti

Z mestne občine Celje so potrdili žalostno vest, da je v 94. letu življenja umrl imenitni ustvarjalec ljubiteljskega gledališča Peter Simoniti. Rodil se je v Goriških brdih, živel v Celju in umrl v Domu sv. Jožefa v Celju.

»S svojim predanim kulturnim delom in ljubeznijo do gledališča je navdihoval mnoge ter pustil neizbrisno sled na področju kulture v Celju. Za dolgoletno predano delo na področju ljubiteljske kulture je leta 2000 prejel tudi srebrni celjski grb. V mestu uspešno deluje Ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje,« so zapisali v celjski občini.

Odigral je več kot petdeset vlog, zrežiral več kot štirideset predstav in recitalov in hkrati v njih sam nastopal. Med njegovimi vidnejšimi vlogami velja omeniti Andreja v Kozakovi Vidi Grantovi, župnika v Cankarjevih Hlapcih in Kralju na Betajnovi, Zlodeja v Pohujšanju v dolini Šentflorijanski, Bonaventuro v Župančičevi Veroniki Deseniški itd.

V uredništvu svojcem izrekamo iskreno sožalje.