Hojs udaril po bivši ministrici: »Le v spomin, da je bil tudi Hitler malar«

V Galeriji Y so v petek odprli razstavo Arjana Pregla. Umetnik se tokrat predstavlja s povsem svežimi umetniškimi deli, ki so združena pod naslovom Lepa reč!. Kustosinja Maša Žekš pravi, da so izbrana dela v glavnem nastala v zadnji polovici leta, in so po njenih besedah napram predhodnemu trendu ter umetnikovi siceršnji drzni angažiranosti in brezsramnosti nekoliko manj agresivna ter neposredno seksualna.

Majda Širca. FOTO: Blaž Samec

Na njim in njegovimi deli je očitno navdušena tudi nekdanja kulturna ministrica Majda Širca, ki je na omrežju X zapisala: »Arjan ni le rentgenski interpret družbe, spletni "pedagog" in oster slikar, temveč tudi duhovit malar (a ne na prvo žogo). Ikarjev let na sveži (še diši po barvi!) razstavi Lepa reč!«

Njenega navdušenja nad deli Arjana Pregla pa ne deli nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki ji je zabrusil: »Res je pravi malar. Posebej otroške pobarvanke mu ležijo. Glede interpreta družbe pa le v spomin,da je bil tudi Hitler malar.«

Očitno se s Hojsovim videnjem umetnika strinja tudi šef SDS Janez Janša, ki je njegovo mnenje poobjavil.