Goveja juha se s srcem kuha (FOTO)

Onidan, ko je »sonce kot zlodej peklo«, kot bi rekel pevec Iztok Mlakar, je 10 ekip na rokometnem igrišču na Vrhovem cmarilo goveje juhe. Pravzaprav se juhe ne da cmariti, ampak jo je treba prav pošteno skuhati, in zato so imele ekipe župcarjev na voljo pol kg bočnika, pol kg reber, kosti, 10 litrov vode in tri ure časa.

To so dobili od organizatorjev, Prosvetnega društva Vrhovo in Prostovoljnega gasilskega društvo Vrhovo. Vse preostalo, začimbe, dodatke ter stvari za okrasitev svoje stojnice pa so morali prinesti s seboj. Po treh urah so morali postreči sedem litrov juhe. Mogoče je zaradi hude vročine hitreje izhlapevala ali pa so se piskri skrčili, saj je nekaterim kuharjem na koncu ni ostalo toliko, kot je bilo zapovedano.

Temperatura se je vzpenjala proti 37 stopinjam in juhe bi skorajda bile skuhane, ne da bi podkurili pod piskri. A zapriseženi župcarji se niso vdali; kuhali so, pokušali, dodajali, vmes pa so morali pripraviti še zakuhe, ki jih je komisija ocenjevala posebej, tako kot stojnice kuharjev. Na njih se je bohotilo vse mogoče: rože, domače salame, domači kruh, pa sveže pečeni sončki. Najboljši so bili še topli in obiskovalci so kmalu polomili njihove žarke in jih pohrustali.

Tolpa kuharjev, uradno imenovana Župca gang – v njej so bili gasilski operativci iz Radeč – je svojo stojnico okrasila z malim gasilskim vozilom, ekipa Prevzgojnega doma Radeče pa ni pozabila niti na paznika. Ekipi OO SD Radeče, v kateri je bila glavna kuharica občinska svetnica Alenka Bervar, sta pomagala kuhati oz. delala družbo radeški župan Tomaž Režun in gospodarski minister Matjaž Han. Da ne bi med težaškim kuhanjem pili sparjeno pivo, so imeli s seboj kar cisterno ledeno hladnega piva, ki smo ga bili deležni tudi nekateri obiskovalci. Ekipa Božo iz Loke pri Zidanem Mostu je ob kuhanju juhe delala še reklamo za čili festival, ki bo … v Loki pri Zidanem Mostu. Sodelujoče ekipe so bile: Ekipa Božo, Prevzgojni dom Radeče, AKŽ Šmarčna, Društvo kmečkih žena Arnika Svibno, OO RK Vrhovo, OO SD Radeče, Savski majstri Vrhovo, to so fantje iz HE Vrhovo, Sončne gasilke Vrhovo, Šentjurski pobje iz Šentjura pri Celju in Župca gang.

Ocenjevalna komisija, v kateri so bili Fadil Mušinović, Romana Zeme, vodja kuhinje v Prevzgojnem domu Radeče in kuharski mojster Janez iz Ljubljane, je imela težko delo, saj je morala oceniti juhe, posebej zakuhe in urejenost stojnice.

Dame zmagajo

Tretje mesto za najbolj urejeno stojnico je osvojil Aktiv kmečkih žena Šmarčna, drugo Sončne gasilke PGD Vrhovo in prvo ekipa Prevzgojnega doma Radeče. V pripravi zakuhe za govejo juho so tretje mesto osvojile Sončne gasilke PGD Vrhovo, drugo ekipa Župca gang PGD Radeče in prvo Prevzgojni dom Radeče. Najboljšo čisto govejo juho je skuhala tričlanska ekipa Sončne gasilke PGD Vrhovo, Župca gang so bili drugi, Šentjurski pobje iz Šentjurja pri Celju, ki so kuhali pod vodstvom mesarja Gregorja, pa so osvojili tretje mesto. Obiskovalci so hitro pospravili vso juho, izkupiček od prireditve pa je šel v dobrodelne namene, in sicer za pomoč prizadetim v poplavah.

Lucijan Lipovšek je pripravljal mesno pašteto.

Svojo stojnico je imel tudi domačin Lucijan Lipovšek iz Radeč, ki je v letošnji sezoni tekmoval v Masterchefu. Tudi on je kuhal juho, a z njo ni tekmoval. S svojo kuho je hotel pokazati, kako je treba porabiti vse, kar nastane pri kuhanju. Iz govedine je naredil namaz, ocvrte mesne kroglice in raviole, obiskovalci pa so vse sproti pojedli.

Prireditev, ki sta jo povezovala Urška Klajn Marion in Anže Rus, je popestril Pihalni orkester radeških papirničarjev ter mladi domači glasbeniki Robi, Uroš in Manca. Predsednica Prosvetnega društva Vrhovo Andreja Burkelc Klajn je bila zadovoljna in je napovedala, da bo festival goveje juhe postal tradicionalen. Vprašanje je le, kdaj bo organiziran. Letos je bil predviden maja, a je bil zaradi deževja prestavljen v vroči avgust.

