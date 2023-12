»Pripravljamo in urejamo prostor. Zašolali smo, naredili smo ograjo, pripravili smo tudi že betonsko ploščo. To bo betonska osnova, da se ne bo govedo več ugrezalo do gležnjev,« je povedal 52-letni Rudi Možgan iz vasi Veniše pri Krškem. Delovne vneme mu res ne manjka, močno pa si želi, da dobi nazaj svojih 24 govedi, ki so mu jih odpeljali 14. novembra. Zakaj točno se je inšpektorica Danaja Štiglic odločila za tako drastičen ukrep, še danes ni jasno. Oče in sin: Rudi (desno) in Timotej Možgan FOTO: Drago Perko Iz blata so potegnili čiste krave Spomnimo: inšpektorica je ukrepala na podlagi u...