Golob pokazal, kaj se je naučil, tudi njegovi Tini je všeč (VIDEO)

V teh dneh bo potekal mednarodni teden gluhih. Gre za pobudo Svetovne zveze gluhih, s katero se spomnijo na ljudi, ki so iz takšnega ali drugačnega razloga ostali brez sluha oziroma imajo tega okvarjenega. Nanje se je spomnil tudi slovenski premier dr. Robert Golob, ki je na instagramu objavil video, s katerim jim je poslal svoje sporočilo.

Golob je v videu z znakovnim jezikom dejal: »Dober dan. Svet, v katerem gluhi lahko kretajo povsod. Hvala.« Gre za slogan letošnjega mednarodnega tedna gluhih. Na objavo se je z všečkom odzvala tudi njegova Tina Gaber.

»Danes se začenja mednarodni teden gluhih. V podporo gluhim in posameznikom z okvaro sluha sem se s pomočjo tolmačke za slovenski znakovni jezik naučil letošnjega slogana. Gluhi slišijo z očmi in govorijo z rokami. Bodimo prijazni drug do drugega ter sprejmimo in spoštujmo drugačnost,« je v objavi zapisal Golob.

Srečujejo se s številnimi izzivi

Gluhi se pri nas še vedno srečujejo s številnimi izzivi. Po poročanju STA-ja v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije izpostavljajo težavo glede dostopnosti informacij in komunikacij osebam z izgubo sluha. Izpostavljajo tudi nedostopnost sej DZ in nedostopnost državnih prireditev ter gledaliških predstav.

Po informacijah STA-ja je pri nas okrog 1.500 gluhih posameznikov, okrog 1.000 pa jih uporablja znakovni jezik. Že res, da gluhih pri nas ni veliko, a lepo je, da poskrbimo tudi zanje.