Gledalci ne morejo verjeti, kaj so storili pred finalom Talentov! Usul se je plaz kritik

Potem ko je bilo minulo nedeljo jasno, katerim tekmovalcem se je uspelo uvrstiti v finale šova Slovenija ima talent, so sinoči gledalci zaman čakali na finalne nastope. Namesto tega je bila oddaja namenjena predstaviti finalistov z obrobnimi osebnimi vprašanji.

V finalni oddaji, ki bo na sporedu naslednjo nedeljo, se bo za zmago potegovalo deset finalistov: Acro connection, Arbadakarba, Tatjana Gajanović, Jure Kotnik, Nina Sirk, Špela Šemrl, Cirkus star, Ahmed Kullab, Domen Kljun in Maria Sofia Tovar Brčić.

Kdo bo slavil v deveti sezoni šova, je v rokah glasovalcev.

A čeprav se bodo kandidati s svojo finalno in najboljšo točko, ki jo premorejo, predstavili šele naslednjo nedeljo, glasovanje poteka že od sinoči. Ta poteza vodstva komercialne televizije je marsikoga razburila.

Svoja nestrinjanja so gledalci zapisali pod objavo, da so glasovalne linije že odprte. Objavljamo le nekaj komentarjev:

Aleš: »Glasovalne linije bi se morale odpreti po koncu zadnjega finalnega nastopa. Ampak ja, potem ne zaslužite dovolj in tukaj je problem.«

Martin: »Slovenija ima talent, smešni se. Nisem še videl, da bi kdo zmagal, še preden bi sploh nastopil.«

Vid: »Kako naj glasujem za nekoga v finalu, še preden vidim njegov finalni nastop.«

Samo: »Vse se vrti samo okoli denarja, da bi se ga čim več nabralo, kajne?«

Na neodobravajoče odzive gledalcev so se oglasili tudi iz šova in pojasnili: »Nekateri želijo glasovati že zdaj, ker že imajo svojega favorita oz. favorite. Spet drugi bodo raje počakali do finala, ko bodo za nami vsi nastopi. Izbira je vaša, na voljo imate obe opciji.«

Kaže, da imajo nekateri res že svoje skrite favorite in zdi se – sodeč po odzivih na facebooku –, da je občinstvo pred malimi zasloni najbolj očaral Domen Kljun. Ali bo prejel tudi največ glasov in si s tem prislužil laskav naziv in nagrado 50.000 evrov, bo znano prihodnjo nedeljo.

Cena telefonskega klica za podeljeni glas je okoli enega evra.