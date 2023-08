»Midva z Bojanom sva že vse od petka vpeta in aktivna kot prostovoljca, javila sva se kar Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dravograd, od nedelje pa sva tudi sama med evakuiranci, skupaj z družino. Plaz naj bi namreč ogrožal tudi našo hišo in še ne vemo, kaj bo. Prav tako je voda zalila hišo našemu Janu Mithansu in njegovi družini. V Dravogradu je apokalipsa, kakršne niti starejši občani ne pomnijo. A kljub vsemu še pomagamo drugim, še bolj prizadetim v Mežiški dolini, predvsem v Črni,« nam je povedala Danijela Zeme, članica in pevka Ansambla Zeme, ki je eden najstarejših družinskih ansamblov ...