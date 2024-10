Erika Fürst, slovenska taboriščnica in še zadnja prekmurska Judinja, ki je preživela holokavst, je konec tedna umrla v rodni Murski Soboti. Stara je bila 93 let in je tako rekoč vse življenje posvetila temu, da se grozote druge svetovne vojne ne bi ponovile. S svojimi pričevanji ter osebnim slikovnim in dokumentarnim gradivom je z raziskovalci in splošno javnostjo delila svojo zgodbo o deportaciji in preživetju in bila zato izredno dragocena pričevalka dogodkov med drugo svetovno vojno. Eriko Fürst so spomladi 1944 kot trinajstletno deklico s starši in sestro deportirali v koncentracijsko tab...