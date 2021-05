Epidemija: petkove številke nekoliko slabše

Znani so petkovi epidemiološki podatki, ki so nekoliko slabši od četrtkovih. Opravili so 3699 PCR-testov, od teh je bilo 355 testov pozitivnih (9,6 odstotka) – v četrtek osem odstotkov. V petek so opravili še 45.064 hitrih testov. Število aktivnih primerov je po podatkih sledilnika nekoliko upadlo in se ustavilo pri številki 4477. Sedemdnevno povprečje novih primerov je 280,9.V soboto je bilo hospitaliziranih 233 oseb, od tega jih je zdravljenje na intenzivnih oddelkih potrebovalo 76. V soboto sta umrla dva covidna bolnika.