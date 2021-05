V veljavi novi odlok: veste, kaj pravi?

Z današnjim dnem je v veljavi odlok, ki določa, da osebi, ki je bila v visoko tveganem stiku s covidom 19, ni treba v karanteno, če je ta oseba že prebolela covid 19, je bila polno cepljena ali je prebolela bolezen. V karanteno na domu po rizičnem stiku ni treba niti tistim, ki so preboleli nalezljivo bolezen in so bili cepljeni z enim odmerkom zoper covid 19.



Na spletni strani vlade so po petkovi dopisni seji zapisali še, da odlok pri vseh izjemah določa tudi obdobje, v katerem se ukrep karantene na domu pri osebi, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem covida 19, ne uporabi.



