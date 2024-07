Država bo Triglavu odkartala 11 milijonov

Zavarovalnica Triglav se je z državo pogodila o nadomestilu zaradi škode, ki je največji slovenski zavarovalnici nastala zaradi lanske zamrznitve višine premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Triglav bo prejel nekaj manj kot 11 milijonov evrov, kar je dobra tretjina izgube, ki jo je lani utrpel na področju zdravstvenih zavarovanj.

Zahtevek za vračilo so vložili na ministrstvo za zdravje. Sprejeli so ponujeno izplačilo v višini 10,996.354,91 evra. To bo brez dvoma vplivalo tudi na letošnje finančne načrte.

Iz Triglava sporočajo, da so vložili zahtevek za vračilo razlike na ministrstvo za zdravje, kot ga omogoča uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Skladno z uredbo se je zahtevek lahko nanašal na vračilo razlike med višino stroškov, ki jih je plačala izvajalcem zdravstvenih storitev (z upoštevanjem izravnalnih shem), in vrednostjo njenih prihodkov iz zavarovalnih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz referenčnega obdobja od junija 2023 do decembra 2023.

Pristojno ministrstvo je Skupini Triglav iz omenjenega naslova ponudilo izplačilo razlike v višini 10,996.354,91 evra. Skupina Triglav ocenjuje, da je dogovor v interesu njenih deležnikov, zato potrjuje sprejem ponujene razlike skladno z določili uredbe.

16,3 milijona evrov čistega dobička je bilo lani.

Poravnava bo ugodno vplivala na letošnje poslovanje največje slovenske zavarovalnice. Spomnimo, Triglav letos načrtuje med sto in 120 milijoni evrov dobička pred obdavčitvijo. Sodeč po prvih treh mesecih bi lahko Triglav načrte letos celo presegel, če seveda ne bo novih velikih škodnih primerov. V prvih treh mesecih letos je zavarovalna skupina ustvarila 36,6 milijona evrov čistega dobička. Zavarovalni prihodki so sicer zaostali za lanskim dosežkom, a je to posledica izpada premij dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Lani je sicer zavarovalnica ustvarila zgolj 16,3 milijona evrov čistega dobička. Na velik padec dobička so vplivale spremembe računovodskih standardov, poletna neurja in zamrznitev višine premij ter ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.