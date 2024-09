»Spiranje sklepa je nujno, da ne bo otrok invalid, vendar na vrsto pride čez štiri dni ...« (VIDEO)

Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti bi ob uveljavitvi vodil v odhode zdravnikov iz javnega zdravstvenega sistema, ki zagotavlja obravnavo tudi najbolj kompleksnih in zahtevnih zdravstvenih stanj, so opozorili zdravniki.

Ministrstvo za zdravje je 16. septembra v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, katere cilj je regulacija javne in zasebne zdravstvene mreže. Predlog med drugim omejuje delo pri zasebnih izvajalcih in vzpodbuja dodatno delo v zdravstvenem zavodu, kjer je zdravstveni delavec zaposlen. Predlog bo v javni razpravi do 16. oktobra.

Določeni oddelki v nekaterih javnih zdravstvenih ustanovah bi se lahko zaprli, so posvarili ob tem. Zdravniki so tudi večkrat poudarili, da je medicina timsko delo. To pomeni, da pomanjkanje kadra v eni od strok vpliva tudi na delo specialistov v drugih strokah.

Zdravniki so torej enotni: zdravstvo je na robu, novela Zakona o zdravstveni dejavnosti ogroža bolnike in vodi v zlom sistema. »Ko bom moral reči: spiranje sklepa je nujno, da ne bo otrok invalid, vendar na vrsto pride čez štiri dni, ker v bolnišnici nimamo ortopeda, ki bi to opravil, bom tudi jaz raje počel kaj drugega. Kot zdravnik imam možnost, da odidem, kot pacient pa te možnosti nimam. In to me skrbi, ker bom slej ko prej zbolel jaz ali pa nekdo od mojih bližnjih,« opozarja infektolog David Zupančič in dodaja: »Ideja, da bomo z omejevanjem in prisilo dobili zdravnike nazaj v javni sektor, se mi zdi popolnoma zgrešena.«

Odziv ministrstva

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da je javna razprava namenjena temu, da vsi deležniki podajo pripombe, mnenja in predloge.

»Odprti smo za vse predloge in izboljšave, saj želimo pripraviti čim bolj kakovosten zakon, vendar ne bomo odstopali od tega, da ohranimo javno zdravstvo dostopno, kakovostno in brez doplačil za vse prebivalce in prebivalke. Vse v javni obravnavi prejete pripombe bomo skrbno preučili in smiselno vključili v osnutek novele, ki jo bomo nato posredovali v nadaljnji postopek,« so napovedali.