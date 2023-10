Drama v Kranju: učitelj napadel učenca in ga trikrat zbodel s svinčnikom

Na osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju je učitelj napadel učenca, poroča portal Trma. Pri tem naj bi ga držal za vrat in potisnil od sebe ter ga pri tem trikrat zbodel s svinčnikom. Za omenjeni medij je oče napadenega učenca razkril: »Na šoli sem bil zelo hitro po incidentu. V njem je moj sin utrpel tri vbode s svinčnikom. Najprej pa je učitelj planil nadenj, ga odrinil, zgrabil za vrat. Posebnega povoda ni bilo, le nekaj izmenjanih stavkov med njim in mojim sinom, ki je nenadoma doživel fizični napad vpričo sošolcev. Pri tem poudarjam, da povsem razumem, da z odraščajočimi ni lahko, a učitelj se nikdar ne bi smel tako grobo spozabiti. Ko sem ob prihodu v šolo skušal z učiteljem navezati pogovor, je bil do mene nesramen oziroma me je obtožil vsega mogočega, da bi prikril, kaj je storil. Na šoli so ravnali odgovorno, ravnateljica je sprožila vse postopke. Mi smo prijavili dogodek tudi PU Kranj, kjer pa so zanj že vedeli po prijavi incidenta s strani šole. Odšli smo k zdravniku, vbod s svinčnikom se je zgodil na območju pasu, podlahti in tudi obraza – a k sreči ni bilo hujših posledic.«

Na PU Kranj so incident po poročanju 24 ur potrdili. Vodstvo šole je učitelja, ki je že lani prejel pisno opozorilo, že umaknilo iz razreda in nima stika z učenci, policija pa proti njemu že vodi predkazenski postopek.