»Zbirko neprecenljive vrednosti sem pred leti podaril ljubljanskemu mestnemu muzeju, gre za okoli 2400 eksponatov iz različnih obdobij od paleolita do srednjega veka. Zdaj pa naj bi ti predmeti romali v depo. Res sem ne le razočaran, temveč tudi žalosten,« nam zaupa Miro Potočnik, potapljač in ljubiteljski arheolog, ki je v dolgih letih prečesal rečno dno Ljubljanice od Bistre do Špice. Na Vrhniki so namreč po petih letih zaprli doživljajsko razstavišče Moja Ljubljanica, projekt pod okriljem ljubljanskega mestnega muzeja, ki je prejel Unescovo priznanje za zgledno ravnanje s podvod...