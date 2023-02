Dr. Vesna V. Godina: Hvala, Alenka Čurin Janžekovič, borili se bomo naprej

Skušala sem ilustrirati, da je, ko gre za današnjo slovensko družbo, pa tudi za današnji svet – in seveda za vojno v Ukrajini – Mea culpa to, da se danes ljudje ne potrudijo, da bi razumeli, kaj se okoli njih dogaja. Kriv sem, ker ne mislim o stvareh, ki se dogajajo okoli mene. Ker se vedem kot ovca. Avtomatično delam to, kar svet zahteva od mene. Kar zahtevajo od mene moji nadrejeni. Kar zahtevajo od mene organizacije, v katerih delam. Kar zahtevajo uredništva in uredniki, v katerih hočem kaj objaviti. Kar od mene zahtevajo financerji ...

