Dolenjca bi izboljšala ameriško klasiko

Med Sevnico in Trebnjim leži kraj Tržišče, kakšnih 200 ljudi živi ob regionalki, ki po dolini reke Mirne povezuje Posavje z Ljubljano. Veliko ljudi iz teh krajev je odšlo s trebuhom za kruhom, zadnja leta pa številni ostajajo in v domačem kraju pišejo velike zgodbe. Ob glavni cesti Sevnica–Trebnje v Tržišču je zraslo uspešno podjetje CNC Borštnar, d. o. o. Oče Drago je začel, sin Marko nadaljeval.

Poletje gre h koncu, jeseni pa gre Marko Borštnar v Las Vegas s soimenjakom. »Marka Kozmusa sem našel v garaži. Moj kolega, ki je pri meni pred 15 leti servisiral kompresor, mi je povedal zanj,« Marko Borštnar razkrije, kako sta se združili poslovni poti dveh zaljubljencev v starodobne avtomobile. Oba Marka je očaral kultni starodobnik ford mustang. Kozmus je enega že obnovil, Borštnar prav tako. Slednjemu so iz ZDA poslali razstavljenega mustanga. Točno takega, kot ga je v filmu Samo še 60 sekund vozil legendarni filmski igralec Nicolas Cage. Ko je iskal dele in ga obnavljal, pa je torej Borštnar srečal Kozmusa.

Inovacija, ki bi krepko izboljšala izkušnjo vožnje v ameriških lepotcih.

Notranjost kultnega mustanga

Od podjetja do akademije Oče Drago Borštnar je začel leta 1977, Marko pa se je že kot otrok sukal okoli stružnic in rad pomagal. Danes ima podjetje 38 zaposlenih, v proizvodnji pa 22 visokotehnoloških strojev. Načrtujejo tudi razvojno-raziskovalni center, akademijo za izobraževanje CNC-operaterjev.

»Strast do teh avtomobilov naju je povezala. Tako močno, da sva se odločila in razvila lasten produkt,« strastno razlaga Kozmus v pisarni. »Letos se bomo pokazali v ZDA v Las Vegasu, kjer bo jeseni največji avtomobilistični sejem. Tu bi se radi pozicionirali s svojim proizvodom,« pa pravi Borštnar, solastnik podjetja CNC Borštnar. Iz srčnosti in jeklene potrpežljivosti, ki sta jo vložila v restavriranje avta, se je rodila krasna poslovna ideja, ki bi utegnila postati svetovni hit.

Revolucionarno podvozje

»Podjejte CNC Borštnar, d. o. o., je pod blagovno znamko PG-Racing razvilo povsem novo podvozje za klasična vozila znamke Ford Mustang. S povsem na novo zasnovanim podvozjem želimo izboljšati vozne lastnosti in nastavitve na samem podvozju za bolj udobno vožnjo. Uporabljeni so najboljši materiali, skrbno izbrani in izdelani na sodobnih CNC-napravah z visoko natančnostjo,« pojasni Borštnar.

Morda ga boste kje srečali ...

»Razvili smo kompletno podvozje, tako imenovani prvi most za te starodobne avtomobile. Zakaj? Zato ker so bile vozne lastnosti vozil, izdelanih pred 60 in več leti, bistveno drugačne. V današnjem času so ceste drugačne. Tudi hitrosti so drugačne in vozne lastnosti je treba prilagoditi trenutnim razmeram, da lahko v poti uživamo, predvsem pa da je ta varna. Gre za lahko aluminijasto podvozje, dejansko podvozje, ki se enostavno namesti na sam avtomobil, in ni potrebnih večjih predelav na njem. Uporabljeni so najsodobnejši najboljši materiali, ki se uporabljajo tudi v letalski industriji. Tu smo združili najboljše, kar premoremo skupaj: dizajn, izdelavo, funkcionalnost. Prednost samega podjetja v prihodnje je to, da lahko ponudimo celovito rešitev kupcu od razvoja do testiranj in do izdelave vse na enem mestu,« dodaja Marko Kozmus.

Marko Kozmus in Marko Borštnar sta upravičeno ponosna na svojo inovacijo.

CNC Borštnar je pod blagovno znamko PG-Racing razvil povsem novo podvozje za klasična vozila znamke Ford Mustang.

Naša sogovornika sta potrdila, da takih izdelkov na trgu ni. Ali bosta izdelala še kako drugo podvozje, še ni jasno. »Trenutno smo se osredotočili samo na shelby mustanga, ki je bil izdelan med letoma 1964 in 1971,« poudarja Borštnar. »Gre za športen avto, dobro vodljiv, v katerega se pač usedeš in uživaš v tem. To ni avto za dirkanje, to je čista nostalgija.«

Ford mustang je čista nostalgija!

Dolg je 4,80 metra, premore 685 konjskih moči, petstopenjski menjalnik, priporočljiva hitrost znaša 100 kilometrov na uro, maksimalna čez 200. »Raje ne povem, koliko je vse stalo. Dejstvo pa je, da sva vse naredila sama. Za podvozje sva potrebovala leto in pol, da sva prišla do finalne verzije, ki je optimalna. Do tega sva prišla, ker drug drugega dopolnjujeva. To je prednost hobi podjetništva. Vse, kar sem delal, vedno počnem z veliko ljubeznijo, zato so tudi rezultati. Sem pa imel že pri 20 zastavljene življenjske cilje, in te cilje sem izpolnil do 35. leta. Zdaj je čas, da si zastavim nove cilje za naprej,« sklene Marko Borštnar.