Kana je poznana kot mesto Jezusovega prvega čudeža, ko je na poročnem slavju spremenil vodo v vino. Dolenjci vode v vino niso spreminjali. A je tod dobre žlahtne kapljice v izobilju. So pa Dolenjci naredili vinovod, iz katerega teče vino. Vodovode so z udarnimi akcijami in samoprispevki zgradili v preteklosti v potu svojega obraza, zdaj je čas, da si malce oddahnejo, najdejo čas za prijatelje. A udarništvo in čut za skupnost sta tu še kako živa. Ne vodovod, tako deluje tu vinovod. Bili smo na Mirni, točneje v kraju Stan, nekaj višinskih metrov nad Mirno, kjer živi danes 64-letni Tomaž Zorc. ...