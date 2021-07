Izvršni odbor DeSUS se je danes sestal prvič po tistem, ko je Ljubo Jasnič junija prevzel vodenje stranke. Obravnavali so nekaj aktualnih tem in se dogovorili za klavzuro v začetku septembra. Na slednji se bodo posvetili trem temam, in sicer aktivnostim stranke, odnosu med stranko in njenimi poslanci ter volitvam prihodnje leto.



Na današnji seji izvršnega odbora je generalna sekretarka Lidija Štruc predstavila poročilo o stanju v stranki, obravnavali pa so tudi nekaj kadrovskih predlogov, predvsem glede imenovanja nove generalne sekretarke. Jasnič za to mesto predlaga Marijo Pukl, o čemer bo dokončno odločil svet stranke 12. avgusta, je v izjavi novinarjem po seji izvršnega odbora povedal Jasnič.

Pojasnil je, da se bodo na septembrski klavzuri posvetili tudi projektu volitve 2022, ki ga bodo zatem predstavili terenu, občinskim in pokrajinskim organizacijam. Kdaj volitve dejansko bodo, pa ni v njihovi moči.



Na DeSUS sicer v minulih dneh letijo očitki opozicijskih strank, ker so z dvema poslanskima glasovoma minuli petek pomagali izvoliti novega ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča. Večji del opozicije jim očita, da so se s tem pokazali kot del koalicije.



A glede tega danes na izvršnem odboru po Jasničevih trditvah ni bilo niti enega vprašanja, ta stvar je mimo. »DeSUS je omogočil digitalizacijo te družbe in da prispe denar iz Bruslja. Kadrovska politika pa je stvar vladajoče stranke. Upajmo, da se bo to kdaj tudi spremenilo,« je pojasnil Jasnič. Ima nekaj zaslug za to potezo Je pa DZ minuli teden na predlog vladne koalicije odložil odločanje o zakonu o demografskem skladu. Jasnič je povedal, da ima nekaj zaslug za to potezo. Sestal se je s predsednikom vlade Janezom Janšo. »Govorila sva o tem, da je sedanji trenutek tako vroč, da bi bilo več škode kot koristi za zakon,« je pojasnil predsednik DeSUS. Takšnega zakona, kot je zdaj pripravljen in v parlamentarnem postopku, DeSUS po njegovih trditvah ne bo podprla, kar bo tudi stališče stranke na klavzuri.



Jasnič je danes spomnil, da zakonu, če bo v DZ takšen sprejet, sledi referendum, na katerem bo sodelovala tudi DeSUS. Kako bi zakon lahko uskladili, da bi bil zadnje sprejemljiv, se niso pogovarjali. Je pa spomnil na predlog DeSUS za demografski sklad iz leta 2018. »Če se bomo vsebinsko vrnili k temu, če bo dogovor s sindikati in socialnimi partnerji, bomo tudi mi zraven,« je napovedal Jasnič.



Na vprašanje, ali so o tem usklajeni tudi s poslanci, pa je odgovoril, da je povedal, kaj misli stranka. Upa, da bodo tako mislili tudi v poslanski skupini, "sicer bomo druge stvari potegnili".



Današnje seje izvršnega odbora se trije poslanci niso udeležili, saj so po Jasničevih besedah na dopustu. Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je sicer v izjavi za STA glede pričakovanj za politično jesen spomnil, da sta pomembni odprti vprašanji za DeSUS poleg uskladitve pokojnin še demografski sklad in dolgotrajna oskrba. Jurša verjame, da bodo pri tem s koalicijo našli skupni jezik in končno ustvarili to, kar si DeSUS prizadeva ustvariti že več let.

