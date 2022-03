Delali koline, jedli bujto repo

Kako so nekoč v teh krajih potekale koline, so prikazali člani Vinogradniško-sadjarskega društva Odranci. Najprej so se odpravili h gospodarju Francu Kavašu, ki je prašiča zredil do teže 170 kg. Pujsa so pripeljali na prireditveni prostor in mu odvzeli kri. Pripravili so godlo in jo ponudili za zajtrk, nato pa so poskusili še pečena jetra in domače žganje, ki so ga člani društva pripravili v etnološkem muzeju žganjekuhe.

Mesar Matija Gostan je imel polne roke dela.

Na zaklanega prašiča so naložili rženo slamo in nad njim kurili tako dolgo, dokler ni dobil rumeno rjave barve. Nekateri so pečeno kožo poskusili. Matija Gostan je bil glavni mesar na kolinah, ženske pa so naredile približno 600 parov krvavic, in sicer prosene, ajdove in črne, pomešane s krvjo in proseno kašo.

Pri vsem ni šlo brez bujte repe, ki sta jo za udeležence kuhala Marko Horvat in Stanislav Dominko. Pripravila sta približno 300 porcij. Koline so bile povezane s pustno povorko, na kateri so sodelovali vsa odranska društva in otroci. Za veseli del pa so poskrbeli domači muzikanti.

600 parov krvavic so naredili.

Po povorki so bili vsi brezplačno postreženi s kolinami in bujto repo, pečenko, ob tem so nazdravili z domačim vinom, ki ga vinogradniki pridelujejo v Centru kulturne dediščine. Vse niti na organizacijskem področju sta v rokah držala predsednik Štefan Ferenčak in tajnik Martin Jerebic, ki sta bila zadovoljna, da so pete koline na odranski način uspele.