Dars zaenkrat ne bo spreminjal politike sankcioniranja glede vinjet

Dars po sodbi ljubljanskega višjega sodišča, ki ne dopušča kaznovanja voznikov, ki so ob nakupu vinjete navedli napačno registrsko tablico, zaenkrat ne bo spreminjal politike sankcioniranja. Kot so pojasnili, so na vrhovno državno tožilstvo zoper sodbo vložili pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Višji sodniki so zapisali, da Dars (ali policija) pri izrekanju kazni ne more upoštevati splošnega akta o cestninjenju, po katerem voznik s podpisom potrdila ob nakupu vinjete prevzame odgovornost za pravilnost podatkov in posledice za napačne podatke, temveč se lahko opre le zakon o cestninjenju, po katerem je mogoče kaznovati voznike, ki so uporabljali avtocesto brez veljavne vinjete, izhaja iz sodbe, na katero je pred dnevi na enem od družbenih omrežij opozoril odvetnik Gregor Verbajs.

Pojem zastavljen zelo široko

V zakonu je pojem (ne)veljavnosti vinjete zastavljen zelo široko, hkrati pa »vzbuja negotovost, ali se po tej določbi za prekršek kaznuje tudi posameznik, ki za uporabo cestninske ceste plača cestnino z nakupom vinjete, na kateri je prišlo do pomote pri zapisu registrske številke vozila, za katero je posameznik vinjeto kupil,« so še zapisali sodniki.

Po njihovem mnenju je glede na zakonske predpise povsem jasno, da kazen čaka voznike, ki sploh nimajo vinjete, ki nimajo vinjete za pravilen cestninski razred ali ki jim je veljavnost vinjete že potekla. Drugače pa je pri tistih, ki so uporabljali elektronsko vinjeto z napačnim podatkom o registrski številki vozila, in je očitno, da je prišlo do pomote pri delu zapisa registrske številke.

Sodni senat je opozoril, da nikjer v zakonu ni izrecno določeno, da bi se kot neveljavna štela tudi vinjeta z napačno oznako registrske številke.

Leta 2023 o enaki zadevi odločili drugače

Kot je minuli teden poročal portal Žurnal24, je Dars storilcu naložil 300 evrov globe, ker naj ne bi imel veljavne vinjete, na plačilni nalog pa se je ta pritožil. Okrajno sodišče v Kočevju je zahtevo za sodno varstvo zavrnilo kot neutemeljeno in storilcu naložilo še plačilo sodne takse v znesku 40 evrov. Zoper sodbo se je znova pritožil.

Kot so danes pojasnili na Darsu, so zoper sodbo višjega sodišča vložili pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. »Do odločitve bomo nadaljevali z izvajanjem cestninskega nadzora oziroma izrekanjem sankcij,« so dodali.

So pa na Darsu izpostavili, da je isti senat kot v predmetni sodbi, v svoji odločitvi v sodbi z novembra 2023 o enaki zadevi in enakih okoliščinah prekrška odločil drugače, in sicer v korist Darsovega prekrškovnega organa.