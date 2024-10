Dajatev, ki letno prinese več sto milijonov. Lahko davek na pse pričakujemo tudi pri nas?

Prilivi od nemškega lokalnega davka, ki ga morajo plačevati lastniki psov, so se lani povzpeli na novo rekordno višino. Skupaj so znašali okoli 421 milijonov evrov, kar je 1,6 odstotka več kot leto prej, so pred kratkim sporočili iz nemškega statističnega urada Destatis.

Davek na pse je v Nemčiji občinski davek, pri čemer vsaka občina posebej določi njegovo višino. Večinoma se giblje okoli 100 evrov na psa na leto, marsikje pa je njegova višina odvisna od števila psov v gospodinjstvu ali pasme.

Namesto davka strožje kazni?

Po objavi novice o tovrstnem davku v Nemčiji so se tudi pri nas znova vnele debate o tem, ali bi bilo kaj takšnega smiselno uvesti tudi pri nas. Nekateri spletni komentatorji nergajo nad neodgovornimi lastniki, ki za svojimi psi ne pobirajo iztrebkov, spet druge moti lajež v naselju. Oboji so seveda naklonjeni uvedbi davka na pse. Nasprotujejo pa ji lastniki štirinožnih prijateljev, ki so prepričani, da imajo že zdaj veliko stroškov z domačimi ljubljenčki.

Predloge o tem, da bi tudi pri nas uvedli davek na pse, lahko najdemo tudi na portalu Predlagam vladi. Neki državljan pa je namesto davka predlagal strožje kazni za lastnike, ki za svojimi psi ne pobirajo iztrebkov in za tiste, ki svoje živali mučijo na način, da jim ne zagotovijo vode in sence, imajo pa jih privezane na verigi.

Na zgoraj omenjeni predlog je odgovorila tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kot pojasnjujejo, je skrb za varno okolje izvirna pristojnost lokalnih skupnosti. Občine skrbijo za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, zato se obveznost odstranjevanja pasjih iztrebkov z javnih površin ureja z občinskimi odloki. Izvajanje občinskih odlokov nadzira občinska redarska služba.

Lahko davek na pse pričakujemo tudi v pri nas?

Glede mučenja pa poudarjajo, da zakon o zaščiti živali predpisuje, da je mučenje živali vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno ali iz malomarnosti, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju. Mučenje živali je v kazenskem zakoniku določeno kot kaznivo dejanje.

Mnoge zanima, ali se uvedba tovrstnega davka obeta tudi pri nas. Kot so nam zatrdili na ministrstvu za finance, nikakor ne razmišljajo o tem. »Na Ministrstvu za finance trenutno ne načrtujemo sprememb zakonodaje na tem področju. Z vidika vsebine namreč uvedba takšne vrste davkov sproža številna vprašanja glede enake obravnave in tudi ciljev, ki bi jih take vrste obdavčitev zasledovala,« so na kratko pojasnili.