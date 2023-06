Končno so tudi v naših krajih nastopile temperature, ki napovedujejo poletje. Z njimi pa prihajajo množice tujih turistov. Za gorske reševalce Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) to pomeni, da bodo imeli spet polne roke dela z neizkušenimi in neopremljenimi planinci, ki se nevarnosti v gorah sploh ne zavedajo in brezglavo rinejo v smrtno nevarnost. Samo v nedeljo in ponedeljek so morali posredovati štirikrat, tri akcije so imele skupni imenovalec: neustrezna oprema. Lanski rekordLahkomiselni pohodnici rešil življenje, Med plezanjem v sandalih jih je ujel dež, Peklenski tempo reševanj, Bom...