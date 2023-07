Čebelar Bojan je med najboljšimi na svetu (FOTO)

Da velja Slovenija že za pravo deželo čebel, dokazujejo številni čebelji izdelki, zlasti med, ki se uvršča v sam svetovni vrh. To smo nedavno dokazali tudi v ameriškem Ashevillu, kjer so pripravili sklepni del 12. mednarodnega tekmovanja degustacije medu. Udeležile so se ga lahko vse države, ki so želele predstaviti svoj med, med njimi je bila tudi Slovenija. Eden od 30 finalistov je bil tako slovenski gozdni med, ki ga je pridelal čebelar Bojan Donko iz Dolgovaških Goric pri Lendavi.

Bojan skrbi za okrog 150 čebeljih družin. FOTO: Osebni arhiv

7 ton medu pridela vsako leto.

Zmagovalec iz Španije

»Naj poudarimo, da je bil v letu 2023 gozdni med čebelarja Bojana Donka edini slovenski, ki se je prebil v finale za najboljši med z okušanjem. Leta 2022 je bil finalist na istem tekmovanju tudi njegov odlični ajdov med, kar je dokaz, da se slovenski med še naprej uvršča prav v svetovni vrh, in to v različnih kategorijah,« so zapisali pri Čebelarski zvezi Slovenije. Donkov pridelek je sodeloval v konkurenci svetlejših jantarnih medov (light amber), uvrstil pa se je v finale prestižnega mednarodnega tekmovanja za najboljši med na svetu z okušanjem za leto 2023.

Tudi letos se je prebil v vrh, tokrat z gozdnim medom. FOTO: ČZS

Letošnji naziv najokusnejšega na svetu je prejel med Joséja Meseguerja iz španskega Castella. Finale tekmovanja 12th Annual Black Jar International Honey Contest je bil na začetku junija v Ashevillu v ZDA, slovenski gozdni iz Dolgovaških Goric je bil tako eden izmed 30, ki so prestali več izločilnih krogov in je postal nosilec naslova finalista v konkurenci svetlejših jantarnih medov.

Pravica do objave

Letošnji naslov je šel, kot rečeno, v Španijo, prijavljenih pa je bilo več sto izdelkov iz različnih držav. Finalisti so prejeli certifikat z imenom in priimkom ter lokacijo (izvor) medu, pravico do objave priznanja na spletnih straneh in na družbenih omrežjih ter posebno nalepko, ki jo lahko čebelarji uporabljajo na svojih izdelkih. Organizatorji so podatke o finalistih, ki so po njihovem vsi zmagovalci, objavili tudi na spletni strani tekmovanja, Bojanu pa uspeh, kot vemo, ni tuj. Njegov lanski ajdov med je bil sploh prvi slovenski, ki se je uvrstil tako visoko na svetovnem tekmovanju z okušanjem, in sicer v kategoriji temnih medov. Njegov gozdni med ponosno nosi označbo SMGO, slovenski med z geografsko označbo. Bojan, že dve leti upokojen policist, obenem pa strastni čebelar, ima okrog 150 družin in na leto pridela okrog sedem ton medu.

Čebelarska zveza Slovenije mu je podelila tudi priznanje za zasluge pri razvoju čebelarstva kot vzrejevalec čebeljih matic kranjske sivke (Apis mellifera carnica). Njegove matice so zaslužne tudi za največji donos medu v 2021., vsako leto pa jih vzredi okrog 1000.