Burno soočenje na Pop TV, Fajonovo in Hojsa postavili na hodnik

Predvolilna kampanja je že v polnem teku, na slovenskem političnem parketu pa je vse prej kot dolgočasno. To dokazuje tudi včerajšnje soočenje v 24ur zvečer, kjer so pred kamere stopili Luka Mesec (Levica), Matej Tonin (NSi), Tanja Fajon (SD) in Aleš Hojs (SDS).

Mesec je Toninu očital, da trenutna vlada privatizira zdravstvo ter da »politiko umika v gospodarstvo«. Minister pa meni, da je treba slovensko zdravstvo modernizirati in vnesti zahodnoevropske prakse, »ki dokazano delujejo in človek pride do zdravnika, ko ga potrebuje«. Mesec je Toninu dejal tudi, da je njihovo ravnanje protiustavno, saj da bi moralo biti zdravstvo dostopno vsem. »Mene te vaše puhlice ne prepričajo, vi pa lahko še naprej vztrajate v tem socialističnem, fantastičnem svetu,« je dejal minister in dodal, da se na tak način ne da pogovarjati.

Jabolko spora (ponovno) socializem

Ko je beseda nanesla na socializem in stanovanja, se gostov v studiu ni dalo več ustaviti. Tonin in Mesec sta začela govoriti eden čez drugega. Voditelju Urošu Slaku je nato le stežka uspelo besedo dati še Fajonovi in Hojsu, ki so ju namestili na hodnik. To gre pripisati dejstvu, da je bila medijska hiša Pop TV žrtev hekerskega napada, še vedno pa je treba upoštevati preventivne epidemiološke ukrepe. Tudi dvojica na hodniku je večkrat govorila hkrati, saj je minister Hojs Fajonovi večkrat skočil v besedo.

S hodnika sta se borila za besedo

»Težko se je spopadati s hodnika in priti do besede,« je potožila Fajonova. Na tej točki sta se s Hojsom celo strinjala, saj je tudi minister dejal, da je težko komunicirati s hodnika. Sicer pa se je minister spraševal, kako lahko Mesec »fantazira o socializmu«, saj tega časa ni doživel na lastni koži. Koordinator Levice pa mu je odvrnil, da on pa ne ve, kako je biti mlad v kapitalizmu.

»Če bi resnično želeli prerezati vez s komunizmom, predlagam, naj vsi politiki danes, ki so na javnih funkcijah in so kadar koli bili v komunistični partiji, odstopijo. Jaz s tem nimam težav, bi jih pa marsikdo imel, na primer predsednik vlade,« pa je povedala Fajonova.