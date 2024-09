Brez opravičila Rok Snežič Bosancem ne bo vrnil čevapčičev

Pred dvema tednoma so iz glavnega mesta Bosne in Hercegovine slovesno sporočili, da je sarajevski čevap postal avtohtoni domači zaščiteni izdelek z geografskim poreklom. Napovedali so njegov pohod na tržišča Evropske unije ter krepitev turistične ponudbe. Toda delali so račun brez krčmarja – Roka Snežiča, ki so mu pred tremi leti in pol prepovedali vstop v BiH. Brez pojasnil. »Dvajset let sem hodil v Republiko Srbsko, kjer pa nisem storil niti prekrška,« nam je zaupal slovenski pravnik in podjetnik, ki deluje tudi v Bosni. Zaradi prepovedi vstopa v to državo tri leta in pol ni mogel obiskati ...