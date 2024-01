Bo inšpektorica, ki je odvzela krave Možganovim, sedaj pisala zakonodajo o zaščiti živali?

V Sindikatu kmetov Slovenije so ogorčeni nad stanjem vrnjenega goveda kmetiji Možgan v okolici Krškega. »Kot kaže, je bilo govedo ob vrnitvi v precej slabšem stanju kot ob odvzemu,« so zapisali in dodali, da so morali lastniki eno žival usmrtiti, dve pa sta bolni z vročino. Sindikat pričakuje takojšnje ukrepanje odgovornih.»Pred dvema mesecema je bilo govedo odvzeto na nezakonit način, največji očitek pa je bila stopnja umazanosti živali, ki je bila posledica proste paše ter obilnega deževja in namočenega terena. Govedo zaradi vremenskih okoliščin takrat ni bilo v idealnih pogojih, vendar pa ni bilo prekrito z lastnimi fekalijami, kot je bilo ob vrnitvi prvih 13 glav goveda,« so poudarili v sindikatu kmetov.

Sprašujejo se, kako je mogoče, da je bil prvi del goveda na kmetijo vrnjen v precej slabšem stanju, kot je bil ob odvzemu. Zanima jih, kakšna kazen bo doletela tistega, ki je v času odvzema za govedo skrbel.

Lastnik kmetije: Odvzeli so nam zdrave, vrnili pa bolne živali

»Odvzeli so nam zdrave, vrnili pa bolne živali,« je v pogovoru za Svet na Kanalu A potrdil tudi lastnik kmetije Rudi Možgan. Sedem živali ima zdravstvene težave, poleg odrgnin ima po njegovih besedah ena krava hematom, ena pljučnico, telički pa so, ker so jih ločili od mam, zaostali v rasti.

Kdaj natanko je sicer nastala poškodba pri usmrčeni kravi, bo pokazala forenzična preiskava, je dejal novi veterinarski inšpektor Aljoša Beljan, ki je primer prevzel od veterinarke Danuše Štiglic. Slednjo po izdanem opominu pred odpovedjo pogodbe zaradi kršitve zakonodaje po poročanju Kanala A očitno čaka napredovanje, in sicer premestitev v sektor za zdravje in dobrobit živali. Štiglic je za televizijo dejala, da je za premestitev zaprosila sama, saj da si želi "malo odpočiti".

Matoz: odločitev o premestitvi "podobna Butalam"

Kot je danes poročal Dnevnik, naj bi bila Štiglic na novem delovnem mestu zadolžena za pisanje novega, celovitega zakona o zaščiti živali.

Odvetnik družine Možgan Franci Matoz je dejal, da je odločitev o premestitvi "podobna Butalam", in da bo vztrajal, da bo škodo družini povrnila Štiglic osebno.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 24 živali kmetiji iz Leskovca pri Krškem odvzela 14. novembra lani z ustno odločbo na zapisnik, potem ko je nekaj dni prej dobila prijavo. Primer je poskrbel za precejšnje razburjenje, tako upravni kot notranji nadzor pa sta odkrila kršitve postopka in zakonodaje.