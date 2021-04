Blagovna znamka Adria Airways v roke arabskega vlagatelja

Prodali še spričevalo za letenje in letalsko šolo



Upravna stavba na Brniku najbolj vredno premoženje Adrie

Stečajni upraviteljje v začetku februarja uspešno prodal blagovno znamko Adrie Airways, ki je ki je za 33.000 evrov pristala v rokah ponudnika iz tujine. Kot poročajo Finance, je novi lastnik državljan Združenih arabskih emiratov, ki je v preteklosti zasedal pomembne vodstvene položaje v številnih finančnih skladih in korporacijah.Med drugim je bil soustanovitelj sklada Abu Dabi Equity Partners (ADEP), ki je pred leti vložil 25 milijonov dolarjev v vzrejo 70.000 glav govedi v Braziliji.Tarmoom je tudi predsednik uprave državnega premoženjskega sklada v Združenih arabskih emiratih, pred tem pa je bil na vodilnih funkcijah državnega premoženjskega sklada Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), zadolžen za naložbe v Evropi. Študij MBA je končal na univerzi Strathclyde v Združenem Kraljestvu, še navajajo Finance.V last je dobil pet blagovnih znamk, logotipov in spletnih domen. Blagovna znamka in logotipi so večinoma veljavni do leta 2024, mednarodna registracija pa velja do leta 2026.Pustatičnik je blagovno znamko Adria Airways prodal šele v tretjem poskusu. Sprva je bila izklicna cena določena pri 100.000 evrov, upravitelj pa je na koncu iztržil občutno manj.Do zdaj je stečajni upravitelj od pomembnejšega premoženja poleg blagovne znamke prodal še spričevalo za letenje, ki ga je na dražbi za 45.000 evrov kupil poslovnež, letalsko šolo Adrie, ki jo je kupil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice v lasti pravnika in predsednika upravnega odbora Nove univerzePustačnik pa je prav danes objavil vabilo za javno zavezujoče zbiranje ponudb za upravno stavbo propadlega letalskega prevoznika s pripadajočimi zemljišči, poroča STA. Izhodiščno ceno je postavil pri 4,1 milijona evrov (brez DDV), rok za oddajo ponudb pa je 30. junij, izhaja iz objave na Ajpesu.Upravna stavba na Brniku s pripadajočimi zemljišči je najbolj vredno premoženje Adrie Airways, ki je jeseni 2019 pristala v stečaju. Stečajna masa podjetja je bila v otvoritvenem poročilu ocenjena na okoli 6,2 milijona evrov.Poslovna stavba Adrie Airways je bila zgrajena leta 2009, ima štiri etaže in 4.395 kvadratnih metrov neto površin. V njej so pisarne, učilnice, skladišče in parkirna mesta. Preostalo predstavljajo zemljišča okoli stavbe in zagrajeno parkirišče.Ponudniki za upravno stavbo Adrie Airways morajo do konca junija vplačati varščino v višini 205.000 evrov ali za ta znesek predložiti bančno garancijo z veljavnostjo do 31. decembra letos. Če bo več ponudnikov ponudilo isto ceno, bo izbran tisti, ki ponudi krajši plačilni rok; ta ne sme biti daljši od treh mesecev od sklenitve pogodbe. Z njo bo sicer moralo soglašati tudi sodišče.Stečajni upravitelj bo ponudnikom po predhodnem dogovoru omogočil tudi ogled premoženja, ki je naprodaj. Če zaradi epidemioloških razmer ogled ne bo mogoč, se bo rok za oddajo ponudbe podaljšal.Upravitelj bo vse ponudnike obvestil o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb, še izhaja iz vabila za zbiranje zavezujočih ponudb.