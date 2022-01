Beseda leta 2021 je postala PCT. Zmagovalna beseda je na izboru ZRC SAZU prejela največ glasov, tesno na drugem mestu ji je sledila beseda voda, na tretjem mestu pa proticepilec. Hkrati so razglasili tudi kretnjo leta, ki je prav tako postala PCT.

Glasovanje za besedo leta je bilo odprto od 3. januarja do danes opoldne, ko so razglasili besedo, ki je najbolj zaznamovala minulo leto, ob njej pa še kretnjo leta. Do sobote pa so lahko pesniško navdahnjeni oddali tudi pesem leta, ki je morala vsebovati vse nominirane besede, ki jih je izbrala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov ZRC SAZU, portala MMC kot medijskega partnerja in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Te so bile dolgi kovid, komunikacija, kronometer, PCT, poživitven, proticepilec, samotestiranje, sledilnik, stroka, voda. Deseterici kandidatk so dodali še Delovo besedo leta odlok.

Lani je bila beseda leta karantena.