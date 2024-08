Zobozdravniki odgovarjajo: ali bodo po novem bele zalivke brezplačne?

V torek je začela veljati revidirana uredba o živem srebru, po kateri bosta v EU od prihodnjega leta prepovedana uporaba in izvoz zobnega amalgama. Države lahko sicer spremembe izjemoma uvajajo tudi počasneje. Za odlog bo zaprosila tudi Slovenija, so na ministrstvu za zdravje potrdili za časnik Dnevnik.

Po poročanju časnika je verjetno, da se bo pravica do belih zalivk za del prebivalstva Slovenije razširila z naslednjim letom. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pričakujejo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ob katerih bodo bele zalivke za ljudi do 26. leta na voljo najkasneje od januarja naslednje leto, za druge pa najkasneje do 1. julija 2026.

Nekaj čez pol milijona črnih zalivk

Peter Rutar iz Sektorja za informiranje in odnose z javnostmi z ZZZS je za Slovenske novice povedal, da je bilo v letu 2023 na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja obračunanih 553.000 amalgamskih zalivk. »Amalgam je za večino zavarovanih oseb standardni material za zalivke v stranskem sektorju,« je dejal.

V prvi fazi ukinjajo amalgamske zalivke pri osebah do 26 let (1. 1. 2025), »za vse preostale se amalgam ukine do 1. 7. 2026,« je še dodal.

Predsednica Delovne skupine za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije Barbara Škrlj, dr. dent. med., je sporočila, da »se v sistemu ZZZS vse zalivke obračunavajo kot amalgam«, zato informacij o tem, koliko ljudi se odloči za doplačilo za bele kompozitne zalivke, nimajo.

»Amalgamske zalivke krije obvezno zdravstveno zavarovanje in so pravica pacienta. Po večini gre za njihovo odločitev, v zelo ozkem oknu indikacij pa je lahko izbira amalgama tudi strokovna odločitev zobozdravnika,« je povedala za Slovenske novice.

Ni še znano, ali bodo bele zalivke s prepovedjo vključene v prispevek. »Nobena zdravstvena storitev ni brezplačna, saj jo državljani plačajo ZZZS z vsakomesečnim prispevkom. Ukinitev amalgama se obeta s 1. 7. 2026, kaj bo krito od tedaj naprej, pa je še vedno stvar odločitve ZZZS.«

»Menjava ni smiselna«

Bele zalivke so bile že doslej namenjene otrokom, ki so mlajši od 15 let, pa tudi za nosečnice, doječe matere in ljudi, ki so jih potrebovali na najbolj vidnih zobeh, je poročal Dnevnik.

Takratni podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Krunoslav Pavlović, sicer član delovne skupine za zobozdravstvo pri zbornici, je v začetku leta poudaril, da se največ živega srebra iz amalgamske zalivke sprošča takrat, ko jo naredijo ali odstranijo. Zato se mu menjava vseh amalgamskih zalivk ne zdi smiselna, je dejal februarja.

»Zobozdravniki seveda podpiramo napredek v stroki, uporabo sodobnejših materialov, ki lahko na koncu prinesejo tudi bistveno boljše rezultate,« je poudaril. Vendar jih po njegovih besedah skrbi, kako odstranjevanje amalgamskih zalivk, kar je časovno zahteven in drag postopek, uvesti v javno zobozdravstveno mrežo, do katere številni niti nimajo dostopa.

Z začetkom 2025 bo veljala prepoved

Evropski poslanci in države članice EU so 8. februarja dosegli politični dogovor o predlogu revizije uredbe o živem srebru. Revidirana uredba je začela veljati v torek. Tako bosta v EU od začetka prihodnjega leta prepovedana uporaba in izvoz amalgamskih oziroma črnih zobnih zalivk.

»Zobozdravstvena polnila tako ne bodo več vsebovala živega srebra, razen v primeru posebnih zdravstvenih potreb in kadar bo zdravnik ocenil, da je to nujno potrebno,« so ob tem zapisali na Evropski komisiji. Začasno odstopanje do 30. junija 2026 bo odobreno državam članicam, ki potrebujejo več časa za prilagoditev svojih nacionalnih zdravstvenih sistemov.