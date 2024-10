Ajmoht kuhali po taktih plehmuzike (FOTO)

Če jo je letošnje septembrsko vreme zagodlo Hrastničanom in z dežjem preprečilo prvo od treh vsakoletnih kulinaričnih prireditev, so Trboveljčani in Zagorjani imeli več sreče. S funštercem se bodo gurmani od blizu in daleč lahko spet sladkali na kulinarični prireditvi prihodnje leto, za trboveljski grenadirmarš in zagorski ajmoht pa so na svoj račun prišli tudi letos.

V zagorskem pristanu, kot se bolj uradno reče lokaciji tribun pri t. i. mostu ljubezni, so že tradicionalno zaključili tradicionalni vsakoletni kulinarični festival, ki poteka enkrat letno v sodelovanju vseh treh zasavskih občin in na katerem se ekipe pomerijo v pripravi treh verjetno najbolj značilnih zasavskih jedi. Dogodek, imenovan 4. svetovna ajmohtijada, sta pripravila Turistično društvo dediščine in tradicije Podkum ter Občina Zagorje ob Savi.

Marija Čop je bila tudi letos voditeljica.

Ko kuha župan Švagan ...

Kljub sprva ne ravno prijaznemu vremenu so se ekipe pogumno že ob osmih zjutraj lotile postavitve prizorišča. Uredili so stojnice, pripravili vse za začetek kuhanja, nekatere so imele tudi posebej opazne promocijske podobe. Ekipa Savskih gusarjev, denimo, je ob stojnici postavila čoln in veslo, ekipa starodobnikov iz Športnega kluba Tornado Izlake pa se je kar na tribunah pojavila z dobro staro katrco. In ne le to. Pod njo so namestili polovico ene od svojih maskot.

Drugače povedano: noge oziroma polovico avtomehanika. Osvojili so drugo mesto v pripravi klasičnega ajmohta, poskrbeli pa tudi za dobro razgibavanje obiskovalcev. Skorajda ga namreč ni bilo, ki se poleg okušanja ajmohta ljubiteljev starodobnikov ne bi iz radovednosti še sklonil in pokukal, kdo je pod avtomobilom in kaj počne, in ki ne bi pazil, da se ne spotakne ob izpod avta moleče noge.

4. ajmohtijado so pripravili.

Župan in chef

V ekipi Občine Zagorje je ajmoht mešal tudi Matjaž Švagan – dolgoletni župan sicer na ajmohtijadi ni novinec, saj pride vsako leto in tudi kuha. Doma zaradi županskih in poslanskih službenih obveznosti nima pogosto prilike ustvarjati za štedilnikom, zato, ker rad poprime za kuhalnico, pa z veseljem pride v občinsko ekipo tekmovalcev.

Kljub tekmi so ekipe zaplesale skupaj.

Ekipa Občine Zagorje je pripravila drugo najizvirnejšo postrežbo.

Jedi je ocenjevala trojica sodnikov: Janez Zajc, Janez Drnovšek in Silvo Laznik. Za odlično organizacijo je tudi letos v večji meri poskrbela Marija Čop. Znana kulinarična mojstrica iz Podkuma je tokrat prevzela tudi voditeljsko vlogo na prireditvi.

O letošnjih ajmohtih je sodnik Janez Zajc povedal, da so bili znova odlični, raznovrstni, predvsem zanj kot Gorenjca morda celo prebogati s sestavinami, saj ajmoht slovi kot preprosta jed z malo mesa in veliko zelenjave. V zagorskih ajmohtih, vsaj tistih, ki so vsebovali meso, pa tega nikjer ni manjkalo.

Ekipe so se zagrizeno pomerile v pripravi. Tudi po taktih Pihalnega orkestra Svea, ki je vsake toliko zaigral. Sodniška ekipa je podelila kar več priznanj. V kategoriji najboljših neklasičnih obar ali ajmohtov je prvo mesto osvojila ekipa Zoskoti, drugo Društvo kmečkih žena in deklet Podkum, tretje pa ekipa Zasavske Johance.

Kotiček Rdečega križa

Gusarji so prišli kar s čolni in vesli.

Najboljši klasični ajmoht je pripravila ekipa Sončnice, drugo mesto Športni klub Tornado, tretje pa Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat. Prvo mesto za najbolj izvirno postrežbo je osvojila ekipa VDC Zasavje, drugo mesto Občinska kuhna, tretje pa Kinološko društvo Zagorje. Ekipa VDC je imela tudi najlepše urejeno stojnico, drugo mesto so osvojili Savski gusarji, tretje pa Društvo vaških žena Čemšenik. Najbolj simpatične ekipe pa so bile: 1. mesto je zasedel Pihalni orkester Svea Zagorje, 2. mesto Savski gusarji in 3. mesto Pohodna skupina Kajuh.

Zasavski kulinarični festival se je končal v zagorskem pristanu pri mostu ljubezni.

Ajmohte so pohvalile tudi maskote.

Pihalni orkester Svea je bil tudi najbolj simpatična ekipa.

Priprava ajmohta pa ni bila edino dogajanje. Ekipa Rdečega križa Zagorje je tudi letos pokazala postopke oživljanja in vsem, ki so želeli, izmerila sladkor v krvi ter tlak, Pihalni orkester Svea Zagorje je zaigral nekaj koračnic, zaplesali so člani Folklorne skupine iz Trbovelj, dogodek so letos obiskali tudi člani etno skupine Košaki iz Šoštanja. Za glasbo je poskrbel DJ Zupi, da ekipe niso omagale med kuhanjem, pa so s trojanskimi krofi poskrbeli v kolektivu Gostinskega podjetja Trojane.