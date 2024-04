Afera Fotopub še vedno brez epiloga, Dušanu Smodeju pa bi podelili nagrado

Avgusta 2022 je Slovenijo pretresla afera Fotopub. Sumi kaznivih dejanj spolnega nasilja na podlagi anonimnih izpovedi, ki bremenijo umetnika in vodjo društva Dušana Smodeja, pa še danes nimajo epiloga. V anonimnih objavah so dekleta poročala o omamljenosti in spolnih zlorabah, ljubljanski policisti pa so več mesecev poskušali ugotoviti, kaj se je dogajalo, vložene so bile tudi kazenske ovadbe. Sumi kaznivih dejanj so še vedno pod drobnogledom organov pregona.

Po izbruhu afere se je Dušan Smodej umaknil in skril pred očmi javnosti, v teh dneh pa je njegovo ime znova vzbudilo veliko zanimanja, saj se je pojavilo med govorci na beneškem forumu za kuratorje sodobne umetnosti. Tam naj bi spregovoril kot eden izmed »vizionarjev« in »katalizatorjev kulturnega razvoja svoje regije«, poroča N1.

Smodej se je potegoval tudi za nagrado za mladega likovnega kritika, a ga je žirija izločila, ko se je na spletu pojavila peticija, ki jo je danes do 12. ure podpisalo 327 podpornikov. Odpovedali so tudi njegov govor.

11. CEI Beneški forum za kuratorje sodobne umetnosti poteka pod pokroviteljstvom italijanskega zunanjega in kulturnega ministrstva in italijanske nacionalne komisije za Unesco. Potekala naj bi 19. aprila. Smodej se je med govorci znašel kot kandidat za nagrado za mladega kritika, ki jo bodo letos podelili prvič. Za nagrado so se potegovali kustosi, rojeni v srednji in vzhodni Evropi, ki še niso dopolnili 35 let. Žirija je med prijavljenimi izbrala tri finaliste, med temi je bil tudi Smodej. N1 še navaja, da je bil Smodej edini govorec, čigar aktivnosti niso podrobneje predstavili, in niti niso navedli, kdaj naj bi nagovoril zbrane.