99-letnik navdušil: pozimi smuča, sedaj pa je bil na tem posebnem pohodu

Prostovoljno gasilsko društvo Gozd, Društvo dogodek in sekcija Bosonogi so v soboto zelo uspešno organizirali osmi pohod bosonogih na 940 metrov visoki Vovar. Prvi pohodniki so se začeli zbirati v vasi Gozd nad Kamnikom pri domačiji glavnega pokrovitelja Jožeta Sodnika že nekaj po osmi uri, start je bil uro pozneje.

Prijazno so jih sprejeli, jim podelili majice z logotipom bosonogih in postregli izdatno malico. Pozdravili so jih organizator Pavel Žvelc, kamniški župan Matej Slapar in predsednik PGD Gozd Simon Golob. Blagoslov jim je podelil župnik Pavel Pibernik in jim zaželel, da bi v prijateljski družbi na poti uživali, brez večjih težav premagali 5,5 kilometra dolgo pot in se vrnili brez poškodb. Za zdravstveno oskrbo je bil odgovoren Lado Osolnik, ki je imel s seboj prvo pomoč in defibrilator.

Letošnja krožna pot je bila primerna tudi za najmlajše. »Smo majhna skupnost, ki druži dobre in vesele ljudi, ki vedo, da hoditi bos in imeti stik z zemljo pomembno prispeva k zdravju vsakega človeka,« je poudarila Irena Žvelc. Planšar izpod Velike planine Lojze Špruk je izdelal spominske medalje.

Pozvonili za srečo

Na vrhu Vovarja so si udeleženci privoščili kratek odmor, se vpisali v knjigo pohodnikov, pozvonili na zvon želja za srečo v ljubezni, zdravje in mir. Letos so navkreber prvič ponesli zastavo z napisom Bosonogi, zastavonoša je bil Luka Romšak.

Pohoda sta se udeležila tudi Anton Sušnik, imel je najlepše brke med udeleženci, in Andrej Lanišek, ki je nastopil na olimpijskih igrah v Sarajevu. Foto: Janez Kuhar

Lahkotno sta stopala tudi najmlajša udeleženca, triletna Laura Korošec in štiriletni Irenej Podbrežnik, najstarejša je bila 82-letna Joži Klemenc iz Laniš pri Tunjicah, najstarejši pa 99-letni Franc Primožič iz Kamnika, ki je bil prvič na pohodu, sicer pa pozimi veliko smuča. Najštevilnejša družina je bila družina Rifel z osmimi pohodniki.

Ivan Mušič in Jože Knafelj sta se do izhodišča pripeljala s kolesom, zadovoljen z organizacijo pohoda je bil tudi Franci Kotnik iz Poreberja, ki nam je zaupal, da je na vrhu Vovarja luža vode v velikosti banje, v kateri voda nikoli ne zamrzne in je primerna za masažo stopal; vrh zato obišče 100-krat na leto. Dvainsedemdesetletni Anton Sušnik iz Mekinj je imel med udeleženci zagotovo največje brke, srečali pa smo tudi nekdanjega biatlonca Andreja Laniška iz Kamnika, ki je na olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu v teku na 20 kilometrov zasedel 41. mesto.

Bosonogi imajo novo zastavo. Foto: Janez Kuhar

Pohoda se je udeležilo 141 bosonogih; prijetno utrujeni so se na koncu podružili na cilju na Sodnikovi domačiji. V lesenem koritu so si lahko umili noge, okrepčali pa so se z okusnim golažem, ki so ga skuhali v Gostišču Črnivec 902. Prejeli so spominske medalje, praktične nagrade pa najmlajši in najstarejši ter najštevilnejša družina.