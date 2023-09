Telekomunikacijska pomoč po poplavah

Avgustovska neurja so prizadela velik del Slovenije, zaradi poplav in prekinjenih električnih povezav je prihajalo tudi do nedelovanja komunikacijskih storitev. Tehnične ekipe telekomunikacijskih operaterjev so se trudile vzpostaviti pretrgane linije, pri čemer so jim na najrazličnejše načine pomagali požrtvovalni gasilci.

Pri Telekomu Slovenije jim zato v zahvalo za eno leto podarjajo dodatnih 500 GB prenosa podatkov mesečno in brezplačno uporabo katere koli televizijske programske opcije v svoji ponudbi. Ugodnosti sta na voljo poklicnim in prostovoljnim gasilcem, izkoristijo pa ju lahko tako, da se na Telekomovih prodajnih mestih identificirajo s člansko izkaznico Gasilske zveze Slovenije ali izpiskom članstva iz programa Vulkan GZS. Ugodnosti si lahko do 30. septembra 2023 vključijo obstoječi in novi naročniki, na voljo pa sta do 31. avgusta 2024.

Telekom je gasilkam in gasilcem takšno ugodnost omogočil že ob lanskoletnem požaru na Krasu, vsem, ki so si ju lani vključili, ju bodo samodejno podaljšali.

Zagotovili preskrbo

Telemach je prebivalcem na najbolj prizadetih območjih, kjer so se spopadali tudi s komunikacijskimi težavami, delil brezplačne predplačniške kartice, mobilne telefone in modeme za mobilni internet v vrednosti več kot 100.000 evrov. Prebivalci Mozirja, Raven na Koroškem, Slovenj Gradca, Mežice, Črne na Koroškem in Murske Sobote so jih lahko prevzeli v Telemachovih poslovalnicah, občinskih uradih ali v štabih civilne zaščite. Na nekaterih območjih so priskočili na pomoč tudi z agregati in ljudem zagotovili preskrbo z električno energijo.

Tudi pri A1 Slovenija so ekipe na terenu pomagale uporabnikom, ki so jim poplave uničile tehnično opremo za dostop do interneta in televizije. Zaradi povečane uporabe interneta in številnih pobud reševalcev in gasilcev pa tudi prostovoljcev, ki potrebujejo hiter in zanesljiv internet za učinkovito posredovanje, so vsem zasebnim naročnikom z najbolj prizadetih območij do 11. septembra omogočili brezplačno neomejeno uporabo mobilnega prenosa podatkov.