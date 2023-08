Ogromna pomoč: v nekaj urah so lahko opravili večmesečno delo

»Razmere se zdaj stabilizirajo. Od 14 občanov, začasno nameščenih na Policijski akademiji Tacen, jih je tam še osem. Prioriteta je zdaj vzpostavitev vseh javnih služb, zagotovitev prevoznosti cest in ureditev plazov. Že takoj po začetku povodnji smo pripravili aplikacijo, od 700 prijavljenih prostovoljcev smo jih aktivirali polovico, tako smo že pred koncem tedna očistili ulice, parke in javne objekte,« je povedal Matej Osolnik iz PR-službe Občine Medvode. Prebivalcem so že v petek razdelili veliko naprav za razvlaževanje stanovanjskih prostorov, ki so jih dobili od regijske izpostave civilne zaščite. V občini je evidentiranih 18 plazov, predvsem na območju Polhograjskih dolomitov.

Na območju Škofje Loke, Poljanske doline in nekaterih manjših dolin v povodnji nihče ni izgubil življenja, a je voda povzročila zelo veliko škodo. Foto: Voranc Vogel

Prebivalci, s katerimi smo se pogovarjali, so ostali med golimi stenami. S pomočjo prijateljev in znancev, minule dni tudi s pomočjo vseh drugih sil za zaščito in reševanje – gasilcev, pripadnikov civilne zaščite, župana, prostovoljcev in vojakov – se trudijo vzpostaviti razmere za življenje, pri tem pa se spopadajo z različnimi stiskami. Mati treh otrok Nataša Mihajloski je pokazala, kako se je njihovo stanovanje, tudi njena družina je bila evakuirana na policijsko akademijo v Tacnu, spremenilo v eno samo skladišče vrečk, čez dobrih štirinajst dni pa se začenja šola. Njeni sosedi Martini Ovijač je v hiši, v kateri živi z 92-letno materjo, sicer ostalo nekaj kosov pohištva, a domovanje je prav tako uničeno, izpraznjeno in ima vonj po fekalijah. Poplava ji je odnesla tudi avtomobil. Ob vsem tem je bilo čutiti in slišati predvsem neizmerno hvaležnost vsem, ki so jim in jim še pomagajo.

Poškodovanih 350 objektov

V Škofji Loki se jim je na dan solidarnosti po podatkih civilne zaščite pridružilo še okoli 700 prostovoljk in prostovoljcev, h katerim je treba dodati še krajane, ki so jih povabile krajevne skupnosti. Po besedah župana Tineta Radinje so v nekaj urah lahko naredili to, kar bi sicer delali tedne ali mesece.

Med deli izstopa sanacija sotočja obeh Sor z novimi kamnitimi bloki in, nižje, območja ob narušenem mostu pri naselju na obrobju Škofje Loke, katerega ime nikdar ne bi dalo misliti, da bo pristalo v novicah o poplavah: Suha. Na tem območju si je Sora vzela nov prostor, spodjedla bregove in tudi most. Višje, ob vstopu v Poljansko dolino, je najtežja sanacija poškodovanega mosta pri Bodovljah, za kar se je angažirala ekipa italijanske civilne zaščite. Drugega sanirajo na območju Hrastnice, ki je ob Bodoveljski grapi in Sopotnici. Tam so ceste sicer prevozne, ne pa še varne.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah. FOTO: S. N.

Na območju Škofje Loke, Poljanske doline in nekaterih manjših dolin v povodnji nihče ni izgubil življenja, a je voda povzročila zelo veliko škodo. »Zalitih oziroma poškodovanih je bilo 350 objektov, sprožilo se je več kot 200 zemeljskih plazov, med njimi je več kot 20 takšnih, ki še vedno ogrožajo prebivalce. Voda je odnesla ali poškodovala 21 mostov, od teh jih je 13 popolnoma uničenih,« bridko statistiko navaja župan. Poškodbe občinske infrastrukture, to je poškodovanih cest, vodovodov ali električne napeljave, ocenjujejo na 60 do 100 milijonov evrov. Tudi škoda pri zasebnikih je ogromna.

13 mostov je popolnoma uničenih.

Kako naprej? »Treba bo spremeniti vizijo mesta. Upam, da je ujma streznila vse in prinesla spoznanje, kako resno bomo morali vzeti prilagajanje na podnebne spremembe. Zelo očitno je, da je poplavilo in poškodovalo tudi objekte, ki na tistih mestih stojijo že več sto let. Nekateri nikoli niso imeli težav v povodnjih,« še pove Radinja.