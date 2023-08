Kdor se ne bo odločil za delovno soboto, ga čaka tole

Poplave so povzročile za več kot pet milijard evrov škode, vlada pa je z interventnim zakonom poskrbela za najbolj nujne ukrepe, je povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Ob tem je dejal, da bodo tisti, ki se ne bodo odločili za delovne sobote, prispevali 0,3 odstotka dohodnine, podjetja pa 0,8 odstotka dobička pred davki.

Kot je na Odmevih na TV Slovenija ocenil Boštjančič, se bo v Sklad za obnovo Slovenije iz obveznega prispevka oz. delovnih sobot letno nateklo med 100 in 150 milijonov evrov. »Danes sprejeti interventni zakon vsebuje najbolj nujne ukrepe, začeli pa smo pripravljati že zakon o sanaciji, ki bo verjetno trajal vrsto let,« je dejal. Ob tem je ocenil, da bodo finančne posledice danes sprejetega zakona znašale od 150 do 170 milijonov evrov.

Vlada je danes sprejela predlog interventnega zakona po avgustovski ujmi. Ta bo med drugim banke in hranilnice zavezal, da kreditojemalcem, ki so utrpeli škodo v ujmi, odobrijo do 12-mesečni odlog plačila posojil. Zakonski predlog pa prinaša tudi vrsto drugih ukrepov za podjetja, zaposlene in samozaposlene, vsi pa naj bi na nek način prispevali tudi v sklad za obnovo.

Po predlogu bodo lahko zaposleni namenili delež dohodnine, lahko pa bodo namesto tega izbrali delo na solidarnostno soboto. Svoj delež bo moralo prispevati tudi gospodarstvo.