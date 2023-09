Nogometne zvezde pribrcale milijone evrov: Brez Čeferina, ne bi bilo ne tekme ne zbranega denarja

Spomnimo, da je medijska hiša Delo že kmalu po največji naravni katastrofi, ki smo jo doživeli v začetku avgusta, zagnala projekt Obnavljamo Slovenijo ter da je ambasador te akcije postal nihče drug kot predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Že kmalu zatem pa je prav na Čeferinovo pobudo vzplamtela zamisel o dobrodelni tekmi, na kateri bi se pomerili nekdanji asi, ki so bili še včeraj tudi največji zvezdniki svetovnega nogometa.

Bistvo dogodka, ki se je imenoval Zvezde nogometa za žrtve poplav, se je skrivalo v solidarnosti do vseh žrtev, ki so jih prizadele nedavne poplave. FOTO: Leon Vidic

In res: rekordno poln stadion Stožice je bil v petek prizorišče magičnega, predvsem pa enega najlepših zmenkov, na katerem so se družili nekdanji nogometni zvezdniki, in je dihal za žrtve nedavnih poplav.

Zaradi dogodka, ki so ga poimenovali Zvezde nogometa za žrtve poplav, so Stožice pokale po šivih. Do tistega trenutka je bila rekordna znamka 16.155 gledalcev dosežena na odprtju stoženskega stadiona avgusta 2010. Slovenija je takrat premagala reprezentanco Avstralije. Tokrat pa so se pomerili Rdeči in Modri, prve je vodil sloviti Fabio Capello, po rodu iz Škocjana ob Soči, druge Matjaž Kek.

Matjažu Keku se je smejalo do ušes, saj je vodil ekipo največjih nogometnih virtuozov. FOTO: Leon Vidic

Tudi vipovci so plačali

Če ne bi bilo Aleksandra Čeferina, te tekme ne bi bilo. Zbrati mu je uspelo impresivnih 36 nogometnih ikon, Ljubljana pa je postala epicenter nogometne solidarnosti, ne le številni znani igralci in nogometni strokovnjaki, tudi drugi visoki gostje iz (ne)nogometnega sveta so bili tam. Zgodilo se je sploh prvič, da niso delili VIP-vabil za najrazličnejše pomembneže, pa je bilo med njimi kar 400 večjih donatorjev, čisto vsak je namreč prispeval od 20 do 500 evrov za svojo vstopnico; tudi Aleksander Čeferin, Nataša Pirc Musar, Robert Golob, Janez Lenarčič, Matjaž Han, Tanja Fajon, Matej Tonin, Zoran Janković, drugi človek Uefe Theodore Theodoridis, predsednik madžarske nogometne zveze in lastnik OTP banke Sándor Csányi, Miroslav Mišković ...

Skupinska fotografija samih nogometnih zvezdnikov FOTO: Leon Vidic

Nogometna zveza Slovenije je kupila vstopnice tudi za okoli 300 otrok iz 28 nogometnih klubov, ki so jim poplave uničile stadione; 1600 pa so si jih povrhu razdelili še gasilci, vojaki in civilna zaščita, torej tisti, ki so v ujmi kot prvi nesebično priskočili na pomoč.

Tekma je pritegnila pozornost svetovne javnosti ter spodbudila k povezovanju in dobrodelnosti. Nekdanji nogometni velikani so pokazali svojo človeško plat in podprli nesebično iniciativo, zaradi česar se je ob koncu večera zbralo kar 3,512.031,34 evra, in to še ni končna vsota.

Med polčasom je zapel tudi Bojan Cvjetićanin (Joker Out). FOTO: Leon Vidic

Stadion je norel zaradi Ibre

Sicer pa so nogometni zvezdniki že v petek dopoldne kapljali v Ljubljano. Njihova baza je bil kar osrednji ljubljanski hotel InterContinental, tam jih je sprejel tudi Aleksander Čeferin. Po kosilu, ki ga je pripravil kuharski mojster Komnen Bakić, prejemnik Michelinovega krožnika, s čimer je postal tudi edini, ki je v verigi standardiziranih InterContinentalovih kuhinj dospel do tega prestižnega priznanja, sta se ob Čeferinu pred novinarje postavila tudi kapetana obeh moštev, sicer pa nogometni legendi Luis Figo in Paolo Maldini. Prvi je bil ideolog Barce in madridskega Reala, drugi je bil dolgoletni steber obrambe Milana, skratka, trofejna igralca.

Zlatan Ibrahimović je po letu dni spet čaral na igrišču. FOTO: Leon Vidic

Figo je priznal, da čuti kar precejšen pritisk, tudi zato, ker že dolgo ni igral. »Nazadnje sem igral pred sedmimi leti,« pa se je tudi Maldiniju, ki je po očetu Slovenec (Cesare Maldini je bil namreč rojen v Trstu staršem slovenskega rodu), vidno zatreslo adamovo jabolko. Izvedeli smo, da se je njegov oče rodil staršem Albinu in Mariji, po rodu iz Škednja. In da sta odlično govorila slovensko. Pa tudi to, da je bil Škedenj prava valilnica odličnih nogometašev, Giorgio Ferrini, ki je prav tako igral na svetovnem prvenstvu, Bajec, Merlak, Guglielmo in Ettore Trevisan ...

Tudi visoki gostje s predsednico države Natašo Pirc Musar na čelu so stoje pozdravili glavne akterje na zelenici. FOTO: Leon Vidic

Glavna vloga je pripadla Ibrahimoviču

Paolo Maldini je imel zvečer, v času dobrodelnega spektakla, sicer bolj obrobno vlogo. Glavna je pripadla tistemu, ki bi na tekmo, na katero se je pripeljal naravnost iz Milana, kmalu zamudil. Zlatanu Ibrahimoviću je pot namreč podaljšala prometna nesreča, zaradi katere je obtičal. »Kar pet ur se je vozil,« je izdal Matjaž Kek in tudi selektor slovenske reprezentance se je lahko na lastne oči prepričal, kako priljubljen je pravzaprav Ibra. Ki ga je ob robu igrišča najprej pričakal deček iz mengeškega vrtca, eden tistih, ki jih je pred poplavo še v zadnjem hipu rešil gasilec Sandi Zajc.

Paolo Maldini, nekoč najboljši obrambni igralec na svetu, je po starih starših Slovenec. FOTO: Leon Vidic

In tudi Zajc je lahko ob Srečku Šestanu ter Aleksandru Čeferinu videl ganljiv prizor, ko je Ibrahimović dečka najprej objel, ga hudomušno pocukal za uho, potem pa pospremil do sredine igrišča. Videl je lahko, kako je legendarni Šved obnorel občinstvo, Ibra, Ibra, so kričali, vzdihovali, vsak njegov dotik z žogo je jemal dih, publiko je nagradil z golom, izenačil rezultat, njegova modra ekipa pa je po enajstmetrovkah naposled še slavila, delil še dolgo po tekmi avtograme, »na igrišče sem stopil prvič po upokojitvi, navijači so bili izjemni, zelo sem vesel, da sem tu, da izkažem podporo, ljubezen in veselje po vseh tragičnih trenutkih, ki so se vam zgodili, seveda pa upam, da poškodovane kraje čim prej obnovite in zgradite še boljše«!